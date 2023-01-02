85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни

Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступкиросійським окупантам заради завершення війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4-27 грудня методом телефонних інтерв’ю серед 2005 жителів усіх областей України, крім окупованих територій.

Жодні територіальні поступки не є припустимим для 85% респондентів. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

"У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року", - пояснюють соціологи.

І серед українськомовних, і двомовних, і російськомовних українців абсолютна більшість проти будь-яких поступок.

Також абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок і в регіональному вимірі. Навіть серед жителів сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 80% проти поступок (готові на поступки – лише 9%), а серед жителів півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%).

"З жовтня і донині росія здійснює регулярні терористичні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води. Очевидною метою є терор населення та створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво країни. Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці засвідчує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси", – коментує заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Раніше повідомлялось, що повну заборону УПЦ московського патріархату підтримують більшість українців.