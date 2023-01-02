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85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни

02 січня 2023, 15:01
85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни
Фото: з вільного доступу
Більшість українців вважають неприпустимими територіальні поступкиросійським окупантам заради завершення війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4-27 грудня методом телефонних інтерв’ю серед 2005 жителів усіх областей України, крім окупованих територій.

Жодні територіальні поступки не є припустимим для 85% респондентів. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

"У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року", - пояснюють соціологи.  

І серед українськомовних, і двомовних, і російськомовних українців абсолютна більшість проти будь-яких поступок.   

Також абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок і в регіональному вимірі. Навіть серед жителів сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 80% проти поступок (готові на поступки – лише 9%), а серед жителів півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%). 

"З жовтня і донині росія здійснює регулярні терористичні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води. Очевидною метою є терор населення та створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво країни. Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці засвідчує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси", – коментує заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Раніше повідомлялось, що  повну заборону УПЦ московського патріархату підтримують більшість українців.

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