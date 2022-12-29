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Повну заборону УПЦ московського патріархату підтримують більшість українців – КМІС

29 грудня 2022, 15:56
Повну заборону УПЦ московського патріархату підтримують більшість українців – КМІС
Фото: dpa
Дві третини українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПМ мп, з них 54% переконані, що цю церкву необхідно повністю заборонити в Україні.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ мп. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні", – йдеться у повідомленні. 

Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, який не вводить повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ мп, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. 

Соціологи зазначають, що у всіх регіонах України більшість населення виступають за вручання держави у питання діяльності УПЦ мп. 

Дослідження тривало з 4 по 27 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці від 18 років. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається ще певне систематичне відхилення, але отримані результати зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, що Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні.

Раніше повідомлялось, що по даним соціологічного опитування групи "Рейтинг" абсолютна більшість опитаних українців (97%) впевнена, що Україна зможе відбити напад рф.

опитуванняУПЦ МП

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