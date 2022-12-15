Майже 100% українців вірять у перемогу країни у війні проти росії

Абсолютна більшість опитаних українців (97%) впевнена, що Україна зможе відбити напад рф.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", яке проводилось 20-21 листопада 2022 року.

Зокрема, 75% українців абсолютно впевнені у перемозі та 21% – скоріш впевнені. На Заході країни 80% респондентів впевнені у здатності України відбити напад, у Центрі – 75%, на Сході – 74% та на Півдні – 71% опитуваних.

Опитування у період з 20 до 21 листопада проводила Соціологічна група "Рейтиг". Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний звʼязок. Вибіркова сукупність: 1 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.