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Війна росії проти України буде одним з ключових питань на саміті БРІКС – Bloomberg

14 липня 2023, 17:35
Війна росії проти України буде одним з ключових питань на саміті БРІКС – Bloomberg
джерело nv.ua
Говоритимуть також про гуманітарну кризу та питання миру в Європі.

Лідери країн БРІКС планують обговорити питання щодо повномасштабного вторгнення росії до України в рамках "мирного плану", з яким раніше представники держав Африки приїжджали до Києва і москви.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоси.

Політик сказав, що на прийдешньому серпневому саміті БРІКС будуть обговорювати цілий ряд питань — війну рф проти України, гуманітарну кризу та питання миру в Європі.

"Коли ми зустрінемося, будемо обговорювати різні кризи, які відбуваються в усьому світі. Ми також обговоримо кризу в Європі між росією та Україною", — підкреслив Рамафоса під час зустрічі з лідерами правлячої партії в Йоганнесбурзі.

Лідер ПАР підтвердив, що провів учора, 13 липня, телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Рамафоси, глави держав обговорили питання "мирного плану" і "звільнення дітей, які повинні бути повернуті у свою країну до своїх батьків".

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