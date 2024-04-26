Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post

Як відбувалося голосування допомоги Україні в Конгресі та чому її ухвалення стало можливим? На одній із зустрічей Байден та інші лідери Конгресу спробували переконати спікера Джонсона ухвалити пакет допомоги. Що з цього вийшло – розповідають Washington Post та Філліпс О’Брайен, який поспілкувався з ветераном Республіканської партії.

Наприкінці лютого президент Байден викликав чотирьох лідерів Конгресу – Майка Джонсона, лідера сенатської меншості Мітча Макконнелла, лідера сенатської більшості Чарльза Шумера і лідера демократичної меншості Палати представників Хакіма Джеффріса – до Овального кабінету нібито для того, щоб обговорити питання запобігання закриття уряду, пише Washington Post. Але, як стверджує видання, Байден та інші учасники зустрічі розробили план тиску на Джонсона з метою проштовхнути пакет допомоги Україні, який глибоко розділив республіканців у Палаті представників.

За інформацією WP, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван і директор ЦРУ Вільям Бернс виступили з презентацією на якій запевнили, що Україна програє війну без негайної підтримки США. Салліван поінформував Джонсона про те, коли саме в України може закінчитися зброя, детально розповівши, коли в неї більше не залишиться жодного артилерійського снаряда або перехоплювача ППО.

Видання стверджує, що Макконнелл, Байден, Шумер і Джеффріс підкреслили історичну важливість цього моменту. Після зустрічі Байден відкликав Джонсона в сторону для подальшої розмови тет-а-тет.

Двопартійна підтримка законопроєкту показала результат в середу, коли Байден підписав пакет зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів – лише через кілька тижнів, після того, як здавалося, що шансів на відродження цей пакет вже не має.

Тернистий шлях допомоги Україні. Як Джонсон приходив до тями

Видання нагадує, що законопроєкт зіткнувся з багатьма перешкодами на своєму шляху, кожна з яких була складнішою за попередню: Джонсон наполягав на включенні до нього імміграційних положень, які ненавидять демократи; колишній президент Дональд Трамп миттєво завалив компромісне положення про кордон; республіканці погрожували скинути Джонсона, якщо він просуне законопроєкт. Поглиблення скептицизму Республіканської партії щодо допомоги Україні супроводжувалося таким же зростанням небажання демократів щодо безумовної допомоги Ізраїлю.

Весь цей час, як наголошує Washington Post, в українських солдатів буквально закінчувалися набої.

20 жовтня Байден вперше зробив свій терміновий запит на отримання великого пакету зовнішньої допомоги: 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу і додаткові гроші на безпеку кордонів США. Громіздка структура законопроєкту випливала безпосередньо з політичних розрахунків – оскільки апетит республіканців до фінансування України зменшився, Білий дім сподівався, що додавання коштів для Ізраїлю та на безпеку кордонів не викликатиме протистояння.

Невдовзі після того, як 25 жовтня Джонсона було обрано спікером, і він майже за одну ніч піднявся з маловідомого члена Палати представників до другої особи в черзі на президентське крісло, посадовці Білого дому запросили його до ситуаційної кімнати для брифінгу високого рівня щодо ситуації в Україні. Але Джонсон, який раніше голосував проти кожного законопроєкту про фінансування України, окрім найпершого, мав подолати величезні перешкоди, включаючи погрози вигнати його з парламенту з боку Мерджорі Тейлор Грін (штат Джорджія) та інших, якщо він винесе на розгляд законопроєкт про допомогу Україні.

За словами високопоставленого представника адміністрації, Байден наказав своїй команді пояснити Джонсону, коли це можливо, що поразка України означатиме для Європи і для амбіцій росії. Для тих, хто підтримує допомогу, на карту поставлено не що інше, як згуртованість НАТО і майбутнє західної коаліції, про що вони неодноразово наголошували під час приватних зустрічей.

Президент США також наказав своїм помічникам не атакувати Джонсона особисто – тактика, яка може легко обернутися проти них, а зосередити свою публічну риторику на історичних ставках і підштовхувати республіканців у Палаті представників до дій. 30 жовтня Салліван зателефонував Джонсону, щоб висловити запевнення щодо занепокоєння Республіканської партії стосовно корупції та марнотратства, пояснивши, що, за словами високопосадовця, адміністрація запровадила заходи підзвітності, щоб відстежувати, як Україна використовуватиме допомогу.

"Я думаю, що на цьому шляху були дні, коли традиційна мудрість оберталася проти нас, і люди сумнівалися, чи зможемо ми це зробити і знайти свій шлях", - цитує видання слова радника президента США Стіва Рікетті. Він пояснив, що вказівка президента полягала в тому, щоб продовжувати говорити, намагатися знайти способи врахувати різні точки зору і все ж таки досягти результату.

Втім попри налаштованість на підтримку України лідера республіканців в Сенаті Макконнелла, його заступники повідомили йому, що для того, щоб мати хоч якусь надію на залучення достатньої кількості голосів республіканців у Палаті представників або Сенаті, вони повинні включити жорсткі прикордонні положення до законопроєкту. У листопаді Шумер провів нараду зі своїми співробітниками, і вони вирішили працювати над двопартійним прикордонним пакетом, що, на думку Шумера, могло б допомогти демократам у політичному плані.

Як зауважує WP, цей крок несподівано прив'язав долю України до імміграції, одного з найболючіших питань американської політики. Незадовго до Різдва переговори, здавалося, були близькі до зриву, коли Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, намагаючись присоромити республіканців і змусити їх фінансувати війну. Проте поява Зеленського викликала набагато менше ентузіазму, ніж попередній візит, коли американці були більш налаштовані на захист України.

Коли шанси законопроєкту зменшилися, зазначає видання, керівник апарату Білого дому Джефф Зенц скликав щоденну стратегічну нараду. Помічники намагалися з'ясувати, чи повинен Байден зателефонувати Макконнеллу і Шумеру, чи викликати лідерів Конгресу до Овального кабінету. Вони намагалися вибрати правильний момент, щоб зателефонувати законодавцям, які вагаються, і вирішити, чи повинні це робити високопосадовці Білого дому, генерали у відставці або навіть Зеленський.

Оскільки ситуація в Україні ставала все більш безнадійною, Байден запросив лідерів Конгресу на брифінг з питань розвідки, який відбувся 17 січня в Кабінеті Білого дому. Салліван і директор Національної розвідки Авріл Хейнс підкреслили, що потреба в допомозі є нагальною і чутливою до часу. Протягом наступних тижнів Білий дім регулярно спілкувався з Джонсоном, і чиновники відчували, що він приходить до тями, як сказав виданню один високопоставлений чиновник.

На початку лютого, як нагадує WP, двопартійна група сенаторів оголосила про угоду щодо пакету законів про кордон, що здивувало багатьох їхніх колег і, здавалося, дало поштовх законопроєкту про допомогу. Але Трамп попередив, що ухвалення жорсткого закону про кордон, як того спочатку вимагали багато республіканців, лише допоможе демократам на майбутніх виборах, а Джонсон оголосив компроміс "мертвонародженим".

"Багато наших членів говорили, що це недостатньо добре, – сказав Макконнелл про угоду щодо кордону. ­– А потім наш кандидат у президенти сказав, що він волів би, щоб ми взагалі цього не робили".

Джонсон кілька тижнів намагався залучити більше республіканців у Палаті представників до підтримки законопроєкту. Але через кілька тижнів після напруженої зустрічі в Білому домі 27 лютого спікер почав розуміти, що більша частина його фракції не підтримає законопроєкт за жодних обставин. Гірше того, деякі з його колег-республіканців погрожували звільнити його, якщо він наполягатиме на його проштовхуванні.

Але на той час Джонсон дійшов висновку, що ухвалення закону про допомогу було правильним рішенням, навіть якщо це означало покластися на голоси демократів або втратити роботу. "Послухайте, історія судить нас за те, що ми робимо, – сказав Джонсон минулого тижня. – Зараз критичний час, критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше, але я роблю те, що вважаю правильним".

Як зазначає Washington Post, після брифінгів розвідки високого рівня, таємних зустрічей між президентом і чотирма лідерами Конгресу та тижнів інтенсивної розробки стратегії, законопроєкт нарешті минулої суботи пройшов Палату представників переважною більшістю голосів – 311 за, 112 – проти. Сенат ухвалив його вже пізно ввечері у вівторок, а Байден підписав закон у середу. Після цього він оголосив, що цього тижня надішле Україні пакет озброєнь на 1 мільярд доларів, поклавши край сазі, яка, здавалося, означала велику політичну поразку Байдена і серйозну військову невдачу для України.

Зараз або ніколи. Зміна поглядів Джонсона і підтримка частини республіканців

Зустріч в Овальному кабінеті 27 лютого, на думку Washington Post, стала одним із кількох переломних моментів у багатомісячних і дедалі відчайдушніших спробах ухвалити пакет зовнішньої допомоги на тлі зростаючого скептицизму щодо України серед прихильників світогляду Трампа "Америка понад усе". Багато разів сенатор-демократ Шумер та інші прихильники вважали, що допомога ніколи не буде прийнята, незважаючи на залізну підтримку лідера республіканців в Сенаті Макконнелла, який витратив величезний політичний капітал, щоб проштовхнути пакет допомоги всупереч бажанню багатьох противників в Республіканській партії.

Видання зауважує, що Макконнелл, Шумер і Байден, які разом пропрацювали в Конгресі близько століття, відчули, що недосвідчений спікер хотів знайти спосіб підтримати Україну, незважаючи на її політичну токсичність серед багатьох республіканців.

"Я думав, що він справді хотів зробити все правильно, – сказав Шумер про Джонсона в інтерв'ю. – Навіть на тій зустрічі 27 лютого в Білому домі, де ми були досить жорсткими... я бачив, що він хотів це зробити. Він не знав як. Він хвилювався за своє лідерство. Але він це зробив".

Такий виклад історії співпадає з розповіддю високопоставленого ветерана Республіканської партії, з яким поспілкувався історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен. За його словами, спікер Джонсон отримував розвіддані про погіршення ситуації на українському фронті. Він мав зробити вибір, і він не хотів увійти в історію як новий Невілл Чемберлен. Співрозмовник О’Брайена запевнив його, що Джонсон – хороша людина, яка робила все можливе на своїй посаді, куди він потрапив за дуже несприятливих обставин.

Washington Post зауважує, що у своєму виступі в середу перед підписанням законопроєкту Байден похвалив чотирьох лідерів Конгресу за те, що вони активно просували цю допомогу. Шлях до того, щоб допомога потрапила "на мій стіл, був важким – він мав би бути легшим, і вона мала б потрапити туди швидше", – сказав президент. ­– Але врешті-решт ми зробили те, що завжди робить Америка. Ми були готові до моменту, ми об'єдналися, і ми це зробили".

За словами співрозмовника Філліпса О’Брайена, керівництво республіканців змінило свою думку щодо допомоги Україні бо це було правильним рішенням, і треба було ухвалювати рішення зараз або ніколи. Лідери зрозуміли, що не можуть більше чекати, і що Україна потребує допомоги, інакше вона зазнає катастрофічних втрат на полі бою. Було також зрозуміло, що путін не зупиниться на Донбасі й, відверто кажучи, ймовірно, не зупиниться на контролі над Україною. Лідери бачили деякі кроки, що відбувалися на Балканах, і розуміли, що це може бути наступним фронтом. Для тих, хто не до кінця вірив у це, було зрозуміло, що слабкість Заходу в Україні лише заохочуватиме китайську експансію. Отже, перемога над путіним без ризику для життя американського солдата вбивала б двох зайців одним пострілом: зупинила б російську і китайську експансію.

Відновлення пакету допомоги, на думку Washington Post, стало одночасно і поворотом, і драматичною перемогою Джонсона, який продемонстрував, що він кине виклик своїм найбільш жорстко налаштованим членам Конгресу і ухвалить закон. Тим не менш, зауважує видання, цей крок розлютив низку республіканців у Палаті представників, і повні наслідки для спікера ще не очевидні.

Макконнел, як зауважує видання, походить з іншої республіканської традиції, ніж Джонсон. Він був оборонним яструбом, який твердо вірив у захист союзників Америки, включаючи Україну, що ставило його в цьому питанні на один бік з лідерами Демократичної партії. Він попросив Шумера укласти з ним пакт про те, що вони ніколи не розділятимуть кошти для Ізраїлю та України, щоб підвищити шанси на отримання допомоги Україні, і Шумер, за його власним твердженням, погодився.

Розробляючи стратегію, Джонсон усвідомлював, що різні частини законопроєкту викличуть різні думки: багато республіканців виступатимуть проти допомоги Україні, в той час як десятки демократів можуть утриматись від голосування через військову допомогу Ізраїлю. Крім того, багато республіканських законодавців вже давно вимагали розділити ці питання.

WP стверджує, що таким чином він дійшов до стратегії ухвалення чотирьох окремих законопроєктів: про зброю для України, про допомогу Ізраїлю, про фінансування Індо-Тихоокеанського регіону та інші положення. Кожен міні-законопроєкт стимулював би перебіжчиків, але не настільки, щоб потопити один з документів.

Гамбіт спрацював: чотири законопроєкти пройшли Палату представників, а потім були зшиті разом і направлені до Сенату. Перемога Макконнелла, на думку WP, полягала в тому, що дев'ять республіканців Сенату, які спочатку виступали проти цього пакету, також проголосували "за".

"Для тих, хто був готовий зосередитися на фактах, це був переконливий аргумент, що ми повинні зробити те, що ми зробили, – наголосив Макконнелл. Навіть якщо це був запит від особи президента, який ми не хотіли б виконувати".

"Вони не завжди погоджуються, але коли це має найбільше значення, вони зробили крок вперед і вчинили правильно", – зазначив Байден про лідерів Конгресу. – Історія запам'ятає цей час. Історія запам'ятає цей момент".

Джерела: Washington Post та блог Філліпса О’Брайена