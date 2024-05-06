Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді війни Філліпс О'Брайен вирішив проаналізувати поточну ситуацію на східному фронті та порівняти просування росіян з перевагою в артилерії та авіапідтримці з просуванням українців під час торішнього контрнаступу. Він вважає, що більшість ЗМІ малюють набагато похмурішу картину війни, аніж вона є насправді.

Минулого тижня я спробував додати трохи здорового глузду, щоб стримати велику частину приреченості і похмурості, які проникли в репортажі про війну в Україні. Ми чули досить драматичні історії про прориви російських військ і про те, що українські сили, здавалося б, на межі краху. Здається, що багато з цього походить від тих, хто хоче, щоб російська армія діяла добре, або для того, щоб підкріпити свій ранній аналіз, або тому, що вони хотіли б, щоб Україна пішла на угоду, яка б дозволила путіну оголосити про свою перемогу.

Реальність набагато менш драматична. Як ми з Миколою Бєлєсковим намагалися описати в нашому останньому подкасті Ukraine-Russia War Talk, російські успіхи були обмеженими, не було жодних ознак здатності їх використовувати, і якщо припустити, що боєприпаси потрапляють в Україну в обіцяних кількостях, росіянам буде важче просуватися вперед в майбутньому, а не легше.

Отже, замість того, щоб повторювати те, про що ми говорили в подкасті, я вирішив спробувати показати, що змінилося (або не змінилося) на лінії фронту за останній тиждень, а потім поговорити про те, що насправді може бути найважливішою стратегічною історією за останні чотири місяці (і це не те, про що ви думаєте).

Лінії стабілізуються. російські війська досягли небагато

Минулих вихідних в оновленні я описав, як росія та Україна змагалися між собою. росія намагалася захопити територію до того, як до України почнуть надходити американські війська (в той час як українцям доводилося боротися з великою нестачею поставок). Україна, навпаки, намагалася отримати доступ до цих поставок і швидко доставити їх на фронт.

Зараз нелегко сказати, скільки допомоги насправді дійшло до фронту – можливо, поки що не так багато. Однак, незалежно від того, чи надійшла американська допомога на фронт у великій кількості чи ні, просування російських військ сповільнилося, а за останні кілька днів вони взагалі майже не просунулися. Погляньте на найбільш обговорювані ділянки лінії фронту (Очеретине та Часів Яр). Ось карти, на яких можна порівняти їх стан минулої неділі та цієї.

Неділя 28 квітня.

До четверга, 2 травня, російські війська досягли дуже незначних успіхів і, що важливо, найлегших. Вони не намагалися використати свій нібито прорив в Очеретиному, а просто спробували закріпити крихітне просування. Їм, безумовно, не вистачило або волі, або рішучості, щоб спробувати наступати, аби скористатися проривом.

З четверга не було жодних повідомлень.

Ситуація в Часовому Яру зазнала ще менших змін. Тут 28 квітня проходила лінія фронту.

І ось така лінія тепер. Бачите різницю? Я не бачу.

Отже, те, що ми бачили протягом останнього тижня, не було успішною спробою нібито потужної російської армії, яка нібито вдосконалюється, здійснити успішний наступ на українську армію, яка нібито перебуває в жахливому становищі.

Чому так сталося? Поєднання трьох чинників

Не тому, що українська армія у відмінній формі. Українська армія наразі недостатньо озброєна, майже напевно недоукомплектована і виснажена. Ймовірно, в майбутньому їй доведеться зробити ще кілька відступів, і росіяни, можливо, навіть захоплять ще кілька містечок. Все це відбувається через поєднання трьох чинників: постійна перевага оборонних вогневих засобів, постійна переоцінка російського наступального потенціалу і тимчасова паніка щодо української армії, яка мала певні підстави, але була значно роздута.

Наприклад, усі розповіді про те, що росіяни нібито стоять на порозі великого успіху, залишають поза увагою тверду оцінку стану російської армії. Ця остання сила вже двічі розбудовувалася і знищувалася з 24 лютого 2022 року. Вона породжує багато солдатів, але, очевидно, не тренує їх за високими стандартами, і втрачає цих нових солдатів із жахливою швидкістю. Вона також зазнала величезних втрат техніки.

Наприклад, за найсвіжішими оцінками британської розвідки, росіяни втратили (вбитими, зниклими безвісти, тяжко пораненими) понад 465 тисяч солдатів з початку повномасштабного вторгнення. Це приголомшливі втрати, які матимуть серйозний вплив на формування нових військ.

Навіть за найкращих часів такі сили ледь би впоралися з базовою комбінованою війною такого типу, яку росіяни повинні бути здатні вести, щоб просуватися вперед. Наразі, на моє глибоке переконання, ці навички майже відсутні у всіх, окрім жменьки найкращих підрозділів.

Знову ж таки, оскільки журналісти мають величезний доступ до українських сил, вони можуть бачити, чути, відчувати проблеми, з якими стикаються українці, й вони повідомляють про це. Та оскільки не мають реального доступу до російських військ, вони покладаються на погані історичні узагальнення (російський паровий каток, росіяни зрештою перемагають тощо – все це неправда), щоб контекстуалізувати стан російської армії.

Додайте до цього ймовірне зростання переваг оборонної вогневої потужності, і реальна історія останніх кількох місяців стає зрозумілою.

Якою насправді може бути велика історія (історії) останніх чотирьох місяців. Встановити домінування на відстані

Вам навряд чи пробачать, якщо ви вважатимете, що головна історія останніх кількох місяців полягає в тому, що росіяни омолодилися, зміцніли, успішно атакують, а українці виснажені й перебувають на межі колапсу.

New York Times розпочала свій розворот на початку січня: "росія знову бере гору на сході України, поки війська Києва ведуть боротьбу" – українці виснажені, їм не вистачає боєприпасів, вони в меншості, і їхні перспективи виглядають похмурими. "Поки що ми можемо їх зупинити, але хто знає, – сказав один солдат. – Завтра чи післязавтра, можливо, ми цього зробити не зможемо".

А місяць тому Washington Post був дуже близький до того, щоб заявити, що Україна програла війну: "В умовах відсутності виходу з війни, що загострюється, варіанти Зеленського виглядають погано або ще гірше".

В аналітичному співтоваристві також зростає хор (як завжди очолюваний тими, хто вважав, що росіяни знищать Україну за кілька днів або тижнів на початку повномасштабного вторгнення), що Україна повинна почати переговори та готуватися до здачі своїх територій.

Отже, наратив з 1 січня був досить добре сформований і широко прийнятий. росія сильна і стає ще сильнішою, Україна в реальній біді, її перемога майже неможлива, тоді як український крах, безумовно, цілком вірогідний.

Це звучить драматично і може викликати реакцію – принаймні у тих, хто має макабричне відчуття. Однак, що ми бачимо на місцях.

Навколо Авідіївки – району найбільшого просування росіян, ось якою була ситуація на 1 січня 2024 року. Зверніть увагу – росіяни на той час були лише за 5 км від Очеретиного.

За останні чотири місяці росія вибила українські війська (яким не вистачало боєприпасів) з Авдіївки і зробила дуже невеликі просування на північний захід. Ось та сама карта сьогодні.

Отже, на цій карті дуже малого масштабу російські успіхи за чотири місяці проти ворога, у якого закінчувалися боєприпаси, були за історичними мірками крихітними – безумовно, те, що вважалося б поразкою за мірками Першої світової війни, не кажучи вже про Другу світову.

Ситуація навколо Часового Яру змінилася ще менше.

Ось карта на 1 січня.

І ось вона сьогодні.

Отже, за чотири місяці, у своїх спробах взяти те, що люди називають стратегічно важливим містом Часів Яр, росіяни просунулися вперед зі швидкістю 1,6 км на місяць.

Просування росіян до Часового Яру насправді досить слабо порівнюється з тим, що зробили українці минулого літа у своєму нібито катастрофічному контрнаступі на Запоріжжі. Ось, наприклад, як виглядала лінія фронту в центрі Запорізького фронту 1 червня 2023.

І ось те ж саме рівно через три місяці, 1 вересня 2023.

Українці досягли невеликих, поступових успіхів, просунувшись вперед максимум на 16 км в глибину, покладаючись на атаки піхоти. Однак це було представлено як провал, у той час як аналогічне просування росіян протягом останніх кількох місяців було передвісником російського успіху.

Насправді, багато в чому український наступ був набагато більш вражаючим, оскільки ЗСУ атакували російські сили, які мали доступ до великих запасів боєприпасів і могли відповідати вогнем на вогонь з боку України. Протягом останніх кількох місяців росіяни атакували українські сили, які діяли в умовах значного вогневого дефіциту через брак боєприпасів. Водночас росіяни мали деякі зростаючі переваги в таких сферах, як планерні бомби, а українці відчували значний дефіцит зенітних боєприпасів, що дозволило деяким російським літакам діяти ближче до лінії фронту, ніж раніше.

Інакше кажучи, протягом останніх кількох місяців росіяни воювали з великими перевагами, яких українці ніколи не мали.

Ви можете зрозуміти, до чого я веду. Можна легко сказати, що одна з найважливіших історій останніх кількох місяців полягає в тому, що росіяни, атакуючи сили з дуже малою кількістю боєприпасів, які не підготували укріплення належним чином, і які намагалися створити нові сили (Україна дійсно була нерішучою в цьому питанні), досягли лише вкрай незначних успіхів при великих втратах.

І російські втрати дійсно були великими. У нас є дані британської розвідки, наведені вище, які охоплюють всю війну, але здається, що втрати рф мають тенденцію до зростання. Лише під час взяття Авдіївки вони оцінюються в 17 тисяч осіб після кількох місяців боїв. Звичайно, за українськими даними, росіяни втрачають в середньому по 1000 осіб на день, а іноді й більше протягом декількох тижнів поспіль.

Якби заголовки останніх кількох місяців були адекватними: "росіяни просунулися на кілометр, зазнавши великих втрат у солдатах і техніці", війна виглядала б зовсім інакше.

І це виводить на поверхню іншу реальну історію. Навіть ослаблена Україна без боєприпасів може завдати жахливої шкоди нападнику. Можливо, лише можливо, люди зрозуміють, що справжня історія останніх кількох місяців полягає в тому, що напад, навіть з великою перевагою, – це ризикова гра. Вона буде надзвичайно дорогою і руйнівною для сили, що атакує, і принесе мало стратегічної вигоди. Це ми бачимо вже більше року (з часів Бахмута), і це має бути реальною історією війни дотепер.

Насправді, та сторона, яка засвоїть її і зробить все можливе, щоб встановити домінування на відстані, буде тією стороною, яка врешті-решт вийде переможцем. Україна, якщо вона розумна (а я дуже сподіваюся/думаю, що вона розумна), подвоїть оборонну стратегію цьогоріч. Нехай росіяни атакують, атакують, атакують. Зустрінемо їх тепер краще забезпеченими силами, сподіваємось, у кращих укріпленнях, і завдамо їм жахливих втрат.

Водночас працювати над перемогою у війні на дальніх дистанціях, щоб розгромити російські збройні сили з тилу.

Це, власне, історія більшості сучасних війн, але це та історія, яку люди повинні чути знову і знову.

Україна має багато чого зробити. Їй потрібно розумно проводити призов, їй потрібно укріплювати лінії оборони, їй потрібно атакувати лише вибірково, коли це можливо, їй потрібно розвиватися та отримати якомога більший потенціал дальнобійності. Але історія останніх кількох місяців підтверджує, що саме так можна виграти війну.

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