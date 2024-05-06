росія погрожує бити по об'єктах Британії

У МЗС рф заявили, що удари по британських військових об'єктах буде завдано у разі ударів ЗСУ по території hосії із застосуванням британської зброї.

МЗС рф заявило, що вважає Велику Британію "стороною конфлікту" і що росія завдаватиме ударів по британським військовим об'єктам і техніці як в Україні, так і за її межами. Причиною такої заяви в МЗС назвали інтерв'ю глави британського МЗС Девіда Кемерона агентству Reuters, в якому він сказав, що Україна може використати британську зброю для завдання ударів по території росії.

6 травня МЗС рф викликало Посла Великої Британії в Москві Найджела Кейсі і висловило йому "рішучий протест", заявивши, що Кемерон "визнав де-факто свою країну стороною конфлікту", йдеться у повідомленні російського МЗС.

"Послу заявлено, що російська сторона розглядає слова Д. Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залучення Лондона до воєнних дій на боці Києва. Н. Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї територією росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами", – заявили в МЗС рф.

російське дипломатичне відомство вимагає «негайно найрішучішим і недвозначним чином спростувати войовничі провокаційні висловлювання» Кемерона.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор владімір путін наказав Міністерству оборони провести вчення тактичних ядерних сил. Заявлялося, що ці дії відбуваються у відповідь на "провокаційні заяви та погрози" "на адресу російської федерації".