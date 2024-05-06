Військова економіка росії виснажує критично важливу нафтову галузь, позбавляючи її робочої сили – Bloomberg

Нещодавні звіти Центрального банку росії вказують, що брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх сферах економіки.

російська нафтогазова промисловість зіткнулася з нестачею робочої сили через мобілізацію солдатів на війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нещодавні звіти Центрального банку росії вказують, що брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх сферах економіки.

У матеріалі вказується, що в нафтогазовому секторі росії цього року не вистачає близько 40 000 співробітників. Галузь збільшила кількість онлайн-оголошень про вакансії в першому кварталі на 24% порівняно з попереднім роком, шукаючи не тільки кваліфікований персонал, а й низькокваліфікованих працівників.

Представник російського сервісу з пошуку роботи повідомив виданню, що брак кадрів торкнувся багатих галузей, маючи на увазі нафтогазовий сектор рф. Він уточнив, що компанії пропонують претендентам на роботу великі зарплати, проте з ними конкурує держава, яка переманює людей на військову службу.

Також людей заманюють великими зарплатами на оборонні заводи російської оборонної корпорації "Ростех", яка підняла оплату праці на понад 17%.

Що ще вплинуло на дефіцит кадрів

Bloomberg пише, що ще одним наслідком агресії росії проти України стало обмеження припливу робочої сили з-за кордону.

"Міжнародні санкції послабили рубль, посилили інфляцію і ускладнили міжнародні грошові перекази, що зробило росію менш привабливою для мігрантів із країн колишнього СРСР", - йдеться в матеріалі.

Минулого року офіційний чистий приплив іноземних мігрантів у країну склав майже 110 тисяч осіб, що становить лише чверть від рівня 2021 року.

Брак робітників може вдарити по галузі

Одразу після вторгнення в Україну російський нафтогазовий сектор виявився об'єктом міжнародних санкцій, покликаних знизити доходи Кремля. Однак галузь продовжує працювати, надаючи росії кошти, необхідні для відправки солдатів на передову і закупівлі зброї для обстрілів українських міст.

"Брак робочої сили порушує питання про те, чи зможе російська нафтогазова галузь підтримувати такі показники в довгостроковій перспективі", - додало Bloomberg.

росія шукає солдатів для війни проти України

кремль постійно шукає нові можливості для вербування нових людей, що б відправити на війну проти України. При цьому "часткову" мобілізацію диктатор путін оголосив у вересні 2022 року і, за його заявою, нібито її було закінчено. При цьому багато ЗМІ та українська розвідка повідомляють, що цей процес триває приховано.