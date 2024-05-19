В росії дефіцит пального через удари по НПЗ, їй допомагає Білорусь – ЦНС

Через атаки на російські нафтопереробні заводи кремль зіткнувся з нестачею палива і наразі потреби покриваються шляхом імпорту з білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупована кремлем білорусь нарощує поставки палива до рф через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ", - пише ЦНС.

Місцеві жителі кажуть, що у нафтопереробній сфері білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до рф залізничним транспортом.

Забезпеченням організації охорони перевезення на території білорусі займаються бойовики терористичного угруповання ПВК "Вагнера", та батальйон охорони МВС РБ.

"росія без палива - це чудова ілюстрація путінського правління путіна, проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", - додали в центрі.