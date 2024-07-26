Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ракеті, якою рф ударила по Охматдиту, був американський чип, придбаний москвою через Гонконг – NYT

26 липня 2024, 09:03
В ракеті, якою рф ударила по Охматдиту, був американський чип, придбаний москвою через Гонконг – NYT
Фото з вільних джерел
Попри санкції за останні два роки росія купила заборонених чипів на $4 млрд.

В липні російські війська атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві. 

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, на які були накладені торговельні санкції.

Більшість чипів були відправлені через групу підставних компаній у Гонконзі.

"Одним з важливих чіпів в російських ракетах була польова програмована матриця воріт, яку виготовляє американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel", - пише видання.

Цей чип використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в рф.

За даними російської митниці, з початку війни москва імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів.

І це лише частина зусиль кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.

Нагадаємо, що 9 дипня, армія рф вдарила по дитячій лікарні. На місці удару по Охматдиту знайшли уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101.
 
Росіяракетивійна в Україні

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється