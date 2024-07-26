В ракеті, якою рф ударила по Охматдиту, був американський чип, придбаний москвою через Гонконг – NYT
В липні російські війська атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, на які були накладені торговельні санкції.
Більшість чипів були відправлені через групу підставних компаній у Гонконзі.
"Одним з важливих чіпів в російських ракетах була польова програмована матриця воріт, яку виготовляє американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel", - пише видання.
Цей чип використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в рф.
За даними російської митниці, з початку війни москва імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів.
І це лише частина зусиль кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.