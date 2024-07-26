Попри санкції за останні два роки росія купила заборонених чипів на $4 млрд.

В липні російські війська атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, на які були накладені торговельні санкції.

Більшість чипів були відправлені через групу підставних компаній у Гонконзі.

"Одним з важливих чіпів в російських ракетах була польова програмована матриця воріт, яку виготовляє американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel", - пише видання.

Цей чип використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в рф.

За даними російської митниці, з початку війни москва імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів.

І це лише частина зусиль кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.