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ПОЛІТИКА

Трамп вимагає від Байдена пройти перевірку на наркотики перед першими дебатами

18 травня 2024, 20:44
Трамп вимагає від Байдена пройти перевірку на наркотики перед першими дебатами
з вільних джерел
Експрезидент США вважає, що одну зі своїх ключових промов Байден виголошував під впливом речовин.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб чинний президент Джо Байден пройшов перевірку на наркотики перед їхніми першими дебатами

Про це пише The Hill.

"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Справді, я не хочу, щоб він прийшов, як на «Послання про стан справ у державі», під кайфом", — сказав Трамп під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті

Раніше Трамп заявив в радіоінтерв’ю, що Байден був «надміру збуджений» на початку своєї промови про стан у державі, а також перебував «під кайфом». 

У середу колишній президент і Байден домовилися про проведення двох президентських дебатів: у червні та вересні на CNN та ABC.

Конгресмен Грег Мерфі у четвер припустив, що Байден, ймовірно, був під впливом наркотиків, коли виступав із зверненням про стан країни у березні.

"Я абсолютно вірю в це з медичної точки зору і насправді трохи в курсі про це. Він не може стояти, і він не може стояти під камерами так довго, і я не думаю, що він здатен так довго зберігати концепцію промови в голові", – сказав Мерфі.

У 2019 році в Україні кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко, які пройшли у другий тур виборів, влаштували показову здачу аналізів перед дебатами.

дебатиТрампБайден

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