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ПОЛІТИКА

Трамп прийняв пропозицію Байдена провести передвиборчі дебати

16 травня 2024, 08:06
Трамп прийняв пропозицію Байдена провести передвиборчі дебати
з вільних джерел
Загалом кандидати планують дебатувати двічі.

Президент США Джо Байден і його суперник від Республіканської партії Дональд Трамп у середу прийняли запрошення CNN зустрітися 27 червня в перших дебатах кандидатів у 2024 році.

Про це пишуть Reuters, CNN.

"Як ви сказали: у будь-якому місці, у будь-який час. Дональд Трамп двічі програв мені дебати в 2020 році. Відтоді він не з'являвся на дебати. Тепер він поводиться так, ніби хоче дебатувати зі мною знову. Зроби ласку, друже. Я навіть зроблю це двічі", — написав  Байден у соцмережі та запропонував опонентові вибрати дати.

"Я чув, що ти вільний по середах", — пожартував він.

Середа — це день, у який не проводяться судові засідання у справі щодо Трампа та його виплат порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про стосунки між ними.

Трамп заявив, що готовий на запропоновані умови.

Він назвав Байдена "найгіршим опонентом", з яким він коли-небудь стикався.

"Я готовий і бажаю дебатувати про Кривого Джо двічі: в червні та вересні", — написав він у соціальних мережах.

На телеканалі CNN повідомили, що дебати проходитимуть у їхній студії в Атланті без аудиторії, додавши, що модератор буде обраний пізніше.

Перші дебати відбудуться після завершення 15 червня саміту Великої семи в Італії та кримінального процесу над Трампом у Нью-Йорку.

Кандидати також прийняли запрошення від студії ABC, яка проведе другі дебати 10 вересня, а окремі віцепрезидентські дебати було запропоновано провести в липні після національного з’їзду Республіканської партії.

Згода на дебати показує, що Байден готовий піти на прорахований ризик, щоб підвищити результати своїх опитувань громадської думки в перегонах, у яких він відстає від Трампа в ключових штатах, де відбувається боротьба.

Трамп, який відмовився брати участь у дебатах зі своїми суперниками під час виборчої гонки від республіканців, останніми тижнями викликав Байдена на бій один на один із ним.

Кампанія Байдена також наполягала на проведенні дебатів до початку дострокового голосування та без участі Роберта Ф. Кеннеді-молодшого чи будь-яких інших незалежних чи сторонніх кандидатів.

"Вони намагаються виключити мене зі своїх дебатів, тому що бояться, що я виграю", - заявив Кеннеді в соціальних мережах.

Дональд ТрампдебатиДжо Байден

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