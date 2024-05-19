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Чому росія націлена на захоплення Вовчанська – ISW

19 травня 2024, 11:33
Чому росія націлена на захоплення Вовчанська – ISW
Фото: з вільного доступу
Війська рф наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, адже це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"Захоплення Вовчанська є однією з тактичних цілей першої фази спроби наступу росісї на півночі Харківської області. Зокрема, рф завдала ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від річки, щоб підвищити свої шанси на руйнування українських наземних ліній зв'язку і швидке захоплення Вовчанська", - написано в звіті.

Дані також свідчать про те, що російські війська наносять більшу кількість ударів по населеному пункту, ніж в інших місцях вздовж кордону і перекинули туди більше живої сили, ніж на Липському напрямку.

Командування рф вибрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, адже місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні і його захоплення забезпечить російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.

Проте наразі неясно, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетною метою росії. Іншим пріоритетом росіян може бути розширення "буферної зони" вздовж кордону та просування в межах ефективної дальності дії ствольної артилерії до міста Харкова та його околиць.

Війська рф можуть також передбачити наступну фазу наступальної операції з Вовчанська з метою просування в напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського угруповання, що обороняється на Куп'янському напрямку.

Раніше ISW писало, що російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил.

 

наступ рфВовчанськ

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