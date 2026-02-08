росія готує новий наступ на Україну – ISW

Аналітики фіксують ознаки того, що кремль робить ставку на силовий сценарій.

Ситуація на фронті вказує на підготовку Росії до нового етапу війни, який може зачепити одразу кілька напрямків.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW).

росія планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні та сході України в літній період. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дії російського військового командування.

У звіті зазначається, що для реалізації цих планів кремль має намір задіяти стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року. При цьому сам факт підготовки до наступу розглядається як чергове підтвердження відсутності у москви реальної зацікавленості у припиненні війни.