росія готує новий наступ на Україну – ISW

08 лютого 2026, 16:57
росія готує новий наступ на Україну – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики фіксують ознаки того, що кремль робить ставку на силовий сценарій.
Ситуація на фронті вказує на підготовку Росії до нового етапу війни, який може зачепити одразу кілька напрямків. 
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW).
 
росія планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні та сході України в літній період. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дії російського військового командування.
 
У звіті зазначається, що для реалізації цих планів кремль має намір задіяти стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року. При цьому сам факт підготовки до наступу розглядається як чергове підтвердження відсутності у москви реальної зацікавленості у припиненні війни.
 
Експерти ISW підкреслюють, що, незважаючи на заявлені наміри, росія стикається з серйозними обмеженнями. За оцінками аналітиків, наявних резервів може виявитися недостатньо для повноцінної підготовки і досягнення заявлених військових цілей. рф продовжує зазнавати труднощів із поповненням регулярних втрат особового складу, що знижує потенціал для проведення тривалих та інтенсивних операцій.
 
Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше заявляв, що новий великий наступ може стартувати вже наприкінці квітня 2026 року. За його оцінкою, основна увага російських військ може бути зосереджена на напрямках Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.
 
Він також зазначив, що найближчими місяцями окупанти можуть спробувати зайняти вигідні позиції перед початком активної фази літньої кампанії. У звіті ISW звертається увага на те, що наразі російські сили застрягли на рівні тактичних завдань і не демонструють значущих успіхів на зазначених напрямках. Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати плани щодо масштабного наступу в заявлені терміни.

 

