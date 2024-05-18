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ПОЛІТИКА

російський суд арештував активи європейських банків на понад €700 мільйонів

18 травня 2024, 21:10
російський суд арештував активи європейських банків на понад €700 мільйонів
Фото:www.capital.ua
Під арештом опинилися активи німецьких Deutsche Bank і Commerzbank — €238,6 мільйона та майже €94 мільйони відповідно. А також італійського UniCredit — €463 мільйони.

Суд російського Санкт-Петербурга заарештував активи трьох європейських банків — UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank — на суму понад €700 мільйонів.

Про це пише Financial Times із посиланням на судові документи.

Під арештом опинилися активи німецьких Deutsche Bank і Commerzbank — €238,6 мільйона та майже €94 мільйони відповідно. А також італійського UniCredit — €463 мільйони.

Позови до банків подала компанія «Русхімальянс», дочірня структура «Газпрому» та «РусГазДобичі», яка у 2021 році замовила німецькій компанії Linde проектування та будівництво газопереробного заводу в Ленінградській області. Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit і ще два банки 

У 2023 році "Русхімальянс" звернувся до арбітражного суду в Санкт-Петербурзі з вимогою виплатити банківські гарантії за контрактом з Linde, яка призупинила роботу з рф через санкції ЄС.

Потім «Русхімальянс» звернувся до банків-гарантів, які через європейські санкції теж відмовилися виконувати свої зобовʼязання.

Італійський UniCredit є одним з найбільших європейських кредиторів у росії, де працююьт понад 3 000 людей через його дочірню компанію. У травні банк повідомив, що його російський бізнес отримав чистий прибуток у €213 мільйонів у першому кварталі, для порівняння — роком раніше він становив €99 мільйонів.

Європейський центральний банк просить кредиторів єврозони, які працюють у росії, показати детальні плани стратегій виходу з російської економіки на тлі зростання напруги між москвою і Заходом.

арештбанки рф

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