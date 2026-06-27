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Українця затримали в Польщі після погроз президенту Навроцькому в мережі

27 червня 2026, 13:14
Українця затримали в Польщі після погроз президенту Навроцькому в мережі
Фото: gettyimages.com
Справа вже передана до прокуратури.

У Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у публічних погрозах на адресу президента Кароля Навроцького в інтернеті. 

Йому можуть висунути обвинувачення в образі конституційного органу держави, пише Polsat News.

За даними поліції, правоохоронці отримали інформацію про оприлюднену в інтернеті розмову, в якій нібито містилися погрози на адресу президента Польщі.

Представниця міської поліції в Зеленій Гурі Анна Баран повідомила, що після отримання матеріалів слідчі оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його.

У суботу чоловіка доставили до прокуратури.

За попередніми даними, йому планують висунути обвинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв'язку з погрозами на адресу глави держави.

Згідно зі статтею 226 Кримінального кодексу Польщі, за такий злочин передбачене покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до двох років.

 
Польщаарештукраїнець

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