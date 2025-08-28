Німецькі слідчі видали ордери на арешт семи українців у справі вибухів на "Північних потоках"

Їхні ДНК та відбитки пальців співпадають зі зразками з яхти.

Німецькі правоохоронці завершили розслідування підриву газопроводів "Північний Потік-1" та "Північний Потік-2". Слідство вважає, що ідентифікувало усіх учасників диверсійної групи, ордери на арешт видано на сімох людей.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung.

За даними журналістів, наразі слідчі припускають, що в диверсії брали участь чотири водолази, відповідальний за вибухові пристрої, шкіпер і затриманий в Італії Сергій Кузнєцов. Їхні ДНК та відбитки пальців співпадають зі зразками знайденими на вітрильній яхті "Андромеда", який на момент вибухів перебувала у Балтійському морі.

Зазначається, що під час розслідування одне з найважливіших свідчень було отримано завдяки випадковості: на шляху до вітрильної яхти автомобіль, який перевозив нібито команду з підриву, в ніч на 8 вересня був зафіксований дорожньою камерою на острові Рюген. Поліцейські розшукали власника білого Citroën, допитали його і показали йому фотографії. Водій, який працює в кур'єрській компанії, заявив, що кілька разів перевозив українців з Києва до Німеччини. Поліцейські реконструювали маршрути, а також місце і час перетину кордону. За допомогою польських властей, які фіксують особисті дані кожного мандрівника під час перетину кордону, вони змогли відстежити, хто сидів в автомобілях.

"Імена, які мали органи влади, були лише вигаданими, наприклад «Євгеній Хоменець», «Всеволод Мичко» або «Сергій Кулініч». Але фотографії в паспортах були справжніми, як і імена. Слідчі тепер знали, як виглядають підозрювані, і знали частину особистих даних. Особливо привертало увагу те, що українські паспорти, які група показала на польському кордоні, були оригінальними українськими документами!", – пишуть журналісти.

Спочатку німецьким правоохоронцям вдалося ідентифікувати одного з підозрюваних водолазів Володимира С., який працював інструктором з дайвінгу в Києві. Після вибухів С. залишився у своєї родини в Польщі. Влітку 2024 року німці попросили поляків заарештувати його, але незадовго до затримання він зник. За даними журналістів, автомобіль, який доставив Володимира С. з Варшави до Києва, був зареєстрований на ім'я військового аташе України.

До групи також входив український солдат на ім'я Всеволод К., який міг загинути у бою наприкінці грудня 2024 року. Повідомляється, що сліди ДНК на документах, які заповнював К., збіглися зі зразками, виявленими на "Андромеді".

Слідчі впевнені, що також ідентифікували єдину жінку в команді. Вони підозрюють 40-річну Валерію Т., професійну дайверку з Києва.

Також припускається, що капітаном вітрильної яхти "Андромеди" був професійний шкіпер з Одеси, який використовував два підроблені паспорти на імена "Михайло Попов" та "Юрій Котенко". Правоохоронці знайшли відбиток його пальця на "Андромеді".

Водночас, за даними журналістів, сьомий чоловік, Євген У., нібито приєднався до команди пізніше, між 19 і 23 вересня 2022 року. Німецькі правоохоронці змогли реконструювати його маршрут від Чорного моря до Балтійського моря. Спочатку він нібито належав до другої групи, яка хотіла підірвати газопровід "Турецький потік", через який росія постачає газ до Південної Європи. Атака провалилася, можливо, Євген У. привіз із собою частину вибухівки.