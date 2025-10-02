У Франції затримали екіпаж танкера з "тіньового флоту" рф

Судно підозрюють у причетності до запуску дронів у Данії.

Французька влада затримала двох старших членів екіпажу російського "тіньового" танкера, який підозрюється у причетності до запуску безпілотників поблизу Данії. Судно діяло під фальшивим ім’ям і проігнорувало вимоги французьких служб.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокуратуру міста Брест.

Судно, що раніше називалося Pushpa, діяло під новим ім’ям Boracay і було зупинене наприкінці вересня поблизу західного узбережжя Франції. На борт висадилася французька інспекційна група за підтримки спецпризначенців.

Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявив, що розслідування відкрито через «відсутність підтвердження належності судна до певної держави» та небажання екіпажу виконувати законні вимоги французької влади.

За попередніми даними, двоє затриманих членів екіпажу — чоловіки, які представилися капітаном судна та його першим помічником. Їх взяли під варту.

Танкер, імовірно, належить до так званого тіньового флоту росії - мережі суден, які використовуються для обходу санкцій і, за даними деяких розвідок, можуть бути залучені до неоголошених спецоперацій, включаючи використання дронів.

Французька сторона наразі не оприлюднює повних деталей, але зауважує, що розслідування має "транскордонний характер" і може включати співпрацю з іншими європейськими країнами, зокрема Данією.

Зранку ми повідомляли, що Франція взяла під контроль танкер, підозрюваний у зв'язках з "тіньовим флотом" рф. Французькі військові піднялися на борт танкера Boracay, який підозрюють у зв’язках з "тіньовим флотом" росії. Судно кілька днів перебувало на якорі біля атлантичного узбережжя Франції - неподалік від міста Сен-Назер.