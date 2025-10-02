Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Франції затримали екіпаж танкера з "тіньового флоту" рф

02 жовтня 2025, 12:19
У Франції затримали екіпаж танкера з
Фото: gettyimages.com
Судно підозрюють у причетності до запуску дронів у Данії.

Французька влада затримала двох старших членів екіпажу російського "тіньового" танкера, який підозрюється у причетності до запуску безпілотників поблизу Данії. Судно діяло під фальшивим ім’ям і проігнорувало вимоги французьких служб.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокуратуру міста Брест.  

Судно, що раніше називалося Pushpa, діяло під новим ім’ям Boracay і було зупинене наприкінці вересня поблизу західного узбережжя Франції. На борт висадилася французька інспекційна група за підтримки спецпризначенців.

Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявив, що розслідування відкрито через «відсутність підтвердження належності судна до певної держави» та небажання екіпажу виконувати законні вимоги французької влади.

За попередніми даними, двоє затриманих членів екіпажу — чоловіки, які представилися капітаном судна та його першим помічником. Їх взяли під варту.

Танкер, імовірно, належить до так званого тіньового флоту росії - мережі суден, які використовуються для обходу санкцій і, за даними деяких розвідок, можуть бути залучені до неоголошених спецоперацій, включаючи використання дронів.

Французька сторона наразі не оприлюднює повних деталей, але зауважує, що розслідування має "транскордонний характер" і може включати співпрацю з іншими європейськими країнами, зокрема Данією.

Зранку ми повідомляли, що Франція взяла під контроль танкер, підозрюваний у зв'язках з "тіньовим флотом" рф. Французькі військові піднялися на борт танкера Boracay, який підозрюють у зв’язках з "тіньовим флотом" росії. Судно кілька днів перебувало на якорі біля атлантичного узбережжя Франції - неподалік від міста Сен-Назер.

 

Франціятіньовий флотарешт

Останні матеріали

Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється