Франція взяла під контроль танкер, підозрюваний у зв'язках з "тіньовим флотом" рф

02 жовтня 2025, 08:53
Франція взяла під контроль танкер, підозрюваний у зв'язках з
Фото: з вільного доступу
На його борт піднялися військові після кількох днів стоянки біля узбережжя.

Французькі військові піднялися на борт танкера Boracay, який підозрюють у зв’язках з "тіньовим флотом" росії. Судно кілька днів перебувало на якорі біля атлантичного узбережжя Франції - неподалік від міста Сен-Назер.

Про це повідомляє агенція AFP.

На знімках, оприлюднених агентством, видно військових у формі на палубі танкера. Урядове джерело у Парижі підтвердило, що морські сили Франції дійсно здійснили операцію з огляду судна, однак не уточнило її мету та підстави.

  • Boracay побудований у 2007 році та ходить під прапором Беніну;

  • Танкер перебуває під слідством французької влади;

  • За інформацією ЗМІ, судно може бути частиною російського "тіньового флоту", що займається обходом санкцій, зокрема - нелегальним транспортуванням нафти.

Крім того, у ЗМІ з'являлися припущення, що Boracay міг бути пов’язаний із нещодавніми інцидентами з безпілотниками поблизу Данії, оскільки проходив повз її береги в момент, коли там фіксували дрони.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що танкер фігурує у справі про "серйозні правопорушення", але відмовився коментувати можливу причетність судна до атак дронів.

На момент публікації танкер залишається пришвартованим біля французького узбережжя. Розслідування триває.

Днями стало відомо, що біля узбережжя Франції затримали російський "тіньовий" танкер під санкціями.

 

