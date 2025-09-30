Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Біля узбережжя Франції затримали російський "тіньовий" танкер під санкціями

30 вересня 2025, 21:17
Біля узбережжя Франції затримали російський
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

Влада Франції розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії, запровадженими проти росії.

Про це повідомили Військово-морські сили Франції, передає Reuters.

"Після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває", - заявили в ВМС Франції.

Танкер із сирою нафтою зараз стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, неподалік від Сен-Назера.

Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів, "використовуючи при цьому нерегулярні й ризиковані методи судноплавства".

Британія заявила, що судно було "залучено до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України ... або отримання вигоди чи підтримка уряду росії" при перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження з росії до третьої країни.

Зазначається, що судно, яке в грудні 2024 року змінило назву на Boracay або в деяких судноплавних базах даних Pushpa, раніше мало назву Kiwala. Кораблі зберігають один і той самий ідентифікаційний номер ІМО протягом усього свого життя, але змінюють назви.

Нагадаємо, кожний шостий танкер у світі зараз належить до російського "тіньового флоту". Загалом його кількість становить приблизно 17% від кількості діючих танкерів у всьому світі.

Франціясанкціі проти росіїТіньовий флот рф

Останні матеріали

Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється