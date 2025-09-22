Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія різко наростила "тіньовий флот": понад 900 танкерів у 2025 році

22 вересня 2025, 08:10
росія різко наростила
Фото: ООС
російський "тіньовий флот" наразі становить 17% танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.

Кожний шостий танкер у світі зараз належить до російського "тіньового флоту". Загалом його кількість становить приблизно 17% від кількості діючих танкерів у всьому світі.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема видання посилається на дані дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence. За цими даними, російський "тіньовий флот" наразі становить 17% танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.

При цьому на початку 2025 року, за оцінками аналітиків, російський "тіньовий флот" налічував 940 суден. Це було на 45% більше, аніж на початку 2024 року. Середній вік суден "тіньового флоту" перевищує 20 років - тоді як для "легального" танкерного флоту ця цифра становить 13 років.

З того моменту Європейський союз додав понад 500 танкерів "тіньового флоту" у свої "чорні списки" санкцій: портам заборонено їх приймати, страхувальникам - надавати послуги страхування. Але росія продовжує купувати нові судна, щоб замінити "вибиті" танкери.

"В Америці є цей жахливий вираз: "Бий крота". Обхід санкцій трохи схожий на це", - прокоментував ситуацію спецпредставник ЄС із питання виконання санкцій Девід О'Салліван.

тіньовий фолот рфвійнаросія окупантисанкції

