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На Харківщині загарбники розширили зону бойових дій майже на 70 км – Сирський

17 травня 2024, 13:13
На Харківщині загарбники розширили зону бойових дій майже на 70 км – Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ
Попереду очікуються важкі бої і ворог до цього готується.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на півночі Харківської області російські загарбники розширили зону бойових дій майже на 70 км.

Про це повідомив Сирський у Telegram-каналі.

У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль він працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву", - відзначив Сирський.

Зокрема, за його словами, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ. Головнокомандувач ЗСУ додав, що із цією метою противником було створено і значно посилено окупаційне оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону", - повідомив Сирський.

Водночас, за його словами, є розуміння, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується.

"За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків", - заявив Сирський.

Разом з тим, він відзначив, що Сили оборони України повинні максимально ефективно використовувати українську перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

"Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота", - підкреслив Сирський.

Він додав, що попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони.

Також об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Сирський регулярно доповідає президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань.

Харківська областьвійна в Україніросія-агресор

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