Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Ф'юрі
Бій розпочався в столиці Аравії після презентації поєдинку конферансьє Майклом Баффером о 01:40.
Українець і британець контролювали всі важливі пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
На кону був титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Поєдинок тривав всі 12 раундів.
Усику віддали перевагу двоє з трьох: 115:112, 114:113, а один судя зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі – 114:113. Цей результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.