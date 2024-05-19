Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик за рішенням суддів здолав британця Тайсона Ф'юрі і здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Бій розпочався в столиці Аравії після презентації поєдинку конферансьє Майклом Баффером о 01:40.

Українець і британець контролювали всі важливі пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

На кону був титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Поєдинок тривав всі 12 раундів.

Усику віддали перевагу двоє з трьох: 115:112, 114:113, а один судя зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі – 114:113. Цей результат зробив бій-реванш невідворотним.

Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.