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СПОРТ

Український боксер Олександр Усик здасть усі чемпіонські пояси

26 червня 2026, 21:05
Український боксер Олександр Усик здасть усі чемпіонські пояси
При цьому український боксер не завершив кар'єру.

Український боксер Олександр Усик здасть усі свої чемпіонські пояси, проте не йде зі спорту.

Про це він повідомив у відеозверненні в Instagram.

За його словами, він хоче залишити пояси для молодих спортсменів. "Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду", – підписав відео Усик.

39-річний чемпіон володів поясами WBC, WBA та IBF, а також другорядними IBO та The Ring у надважкій вазі. Свій останній бій він провів у травні проти кікбоксера Ріко Верховена в Гізі, здобувши перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді та зберігши пояси WBC й IBF, а також отримавши ексклюзивний пояс WBC "Король Нілу".

Усик здобув 25-ту перемогу в кар'єрі, з яких 16 нокаутом, і досі не програвав на професійному рингу. За кар'єру він тричі ставав абсолютним чемпіоном світу – один раз у першій важкій вазі та двічі в суперважкому дивізіоні.

Раніше Усик опублікував нове фото з Трампом і висловився щодо зустрічі з президентом США.

боксОлександр Усик

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