ЗСУ атакували російсткий НПЗ на Кубані: він зупинив роботу
19 травня 2024, 12:41
Фото: dumskaya.net
Сьогодні вночі був атакований нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який пізніше зупинив роботу.
Про це пишуть росіЗМІ.
Мова йде про нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані.
росіяни пишуть, що НПЗ призупинив роботу.
Вночі в районі заводу лунали вибухи, а пізніше стало відомо, що завод атакували безпілотники, там була пожежа.
Вчора ми також писали, що російський НПЗ у Туапсе зупинився після атаки українського безпілотника.