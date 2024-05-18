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ПОЛІТИКА

російський НПЗ у Туапсе зупинився після атаки українського безпілотника – Reuters

18 травня 2024, 08:57
російський НПЗ у Туапсе зупинився після атаки українського безпілотника – Reuters
Джерело: соцмережі
уночі 17 травня місто Новоросійськ у Краснодарському краї потрапило під удар невідомих дронів.

Нафтопереробний завод у російському Туапсе довелося екстрено зупинити після нічної атаки — там спалахнула пожежа.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, що знайомі з ситуацією.

Видання пише, що в ніч проти 17 травня безпілотники влучили у виробничий блок зрідженого нафтового газу, а от установка перегонки сирої нафти залишилася неушкодженою.

"Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що це було просто спалювання газу", — заявив співрозмовник Reuters. Він додав, що з технічного погляду є можливість обійти блок зрідженого газу і перезапустити нафтопереробний завод "відносно скоро".

НПЗ у Туапсе вже призупиняв свою роботу після атаки дронів 25 січня, він відновив роботу тільки наприкінці квітня.

Нагдаємо, уночі 17 травня місто Новоросійськ у Краснодарському краї потрапило під удар невідомих дронів. Місцеві пишуть, шо безпілотники атакували порт і нафтобазу.

У російських Telegram-каналах підрахували, що в місті пролунали понад 20 вибухів, і повідомляли про нібито роботу ППО. Місцеві також бачили дрони і пожежу в порту. У Новоросійську є Новоросійський мазутний термінал і термінал "Транснафти".

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. 

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Удари українських дронів знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму. 

війнаНПЗатака безпілотників

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