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ПОЛІТИКА

російський НПЗ у Туапсе відновлює роботу після атак дронів – Reuters

06 травня 2024, 21:19
російський НПЗ у Туапсе відновлює роботу після атак дронів – Reuters
ФОТО ASTRA
Нафтопереробний завод у Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі росії, який входить у десятку найбільших в країні.

Нафтопереробний завод "Роснафти" у Туапсе, який є одним з найбільших у росії, відновив роботу після атаки українських дронів у ніч на 25 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили джерела агенства, у кінці квітня нафтопереробний завод у Туапсе нібито закінчив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12, яка має потужність у 250 тисяч барелів на добу.

Станом на початок травня обсяги переробки нафти в Туапсе були на рівні 20 тисяч метричних тонн (146 600 барелів на добу).

Нафтопереробний завод у Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі росії, який входить у десятку найбільших в країні.

Нагадаємо, 25 січня нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України.

Безпілотники СБУ атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів на НПЗ почалася масштабна пожежа.

У результаті пожежі була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

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