В росії горить нафтопереробний завод "Роснефти"

Перед пожежею місцеві жителі чули дрони, а потім виникла пожежа на заводі в російському Туапсе Краснодарського краю.

Про це пише російський Telegram-канал.

Сьогодні вночі виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Краснодарському краї росії.

Постраждалих немає, повідомили у оперативному штабі Краснодарського краю.

Там додали, що в Туапсинського району сталося загоряння на території нафтобази, яка розташована в місті Туапсе, зараз йде ліквідація горіння:

"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події".

Голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.

Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох безпілотників, які бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Поряд проходить центральна траса у бік Сочі, де зараз оголошено план "Килим" - закрите небо.

Днями ми повідомляли, що у Брянській області рф після атаки БпЛА горить нафтобаза.