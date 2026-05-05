У Китаї вибух на піротехнічній фабриці забрав життя 27 людей

05 травня 2026, 12:18
Фото: firtka.if.ua
Після інциденту на місці працюють тисячі рятувальників.

У місті Люян, провінції Хунань, стався потужний вибух на піротехнічному підприємстві Huasheng, внаслідок якого загинули 27 людей, ще понад 60 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Інцидент стався 4 травня на заводі, що спеціалізується на виробництві феєрверків. Після вибуху виникла масштабна пожежа, для ліквідації якої залучили понад 1500 рятувальників. Також використовували дрони, пошукових собак і роботизовану техніку.

Влада Китаю повідомила, що рятувальні роботи тривають, а також ведеться пошук зниклих безвісти. Голова КНР Сі Цзіньпін доручив місцевій владі забезпечити максимальні зусилля для порятунку постраждалих і розслідувати причини вибуху.

За даними медіа, правоохоронці вже вжили заходів щодо персоналу підприємства Huasheng, однак деталі цих дій не розкриваються.

Місто Люян відоме як один із найбільших центрів піротехнічної промисловості у світі, де зосереджена значна кількість виробництв феєрверків.

 
