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Трамп перед дебатами вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики

19 травня 2024, 10:59
Трамп перед дебатами вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики
Фото: з вільних джерел
Екс президент Дональд Трамп вимагає від чинного президента США Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні спільних дебатів.

Про це Трамп заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті, повідомляє The Hill.

"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Я, ні, я справді. Я не хочу, щоб він прийшов, як держава, він був високою, як повітряний змій", - сказав він.

Раніше Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв, що Байден був "надміру збуджений" на початку своєї промови про стан у державі, а що той міг перебувати "під кайфом".

Нагадаємо, Байден і Трамп домовились провести два етапи дебатів у червні та вересні на CNN та ABC.

5 листопада цього року у Сполучених Штатах заплановані чергові президентські вибори. Однак основні кандидати у майбутні президенти є чинний глава США Джо Байден та Дональд Трамп, який був президентом США до 2020 року.

 

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