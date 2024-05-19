Трамп перед дебатами вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики

Екс президент Дональд Трамп вимагає від чинного президента США Джо Байдена пройти перевірку на наркотики напередодні спільних дебатів.

Про це Трамп заявив під час вечері Лінкольна Рейгана в Міннесоті, повідомляє The Hill.

"До речі, я теж вимагатиму тесту на наркотики. Я, ні, я справді. Я не хочу, щоб він прийшов, як держава, він був високою, як повітряний змій", - сказав він.

Раніше Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв, що Байден був "надміру збуджений" на початку своєї промови про стан у державі, а що той міг перебувати "під кайфом".

Нагадаємо, Байден і Трамп домовились провести два етапи дебатів у червні та вересні на CNN та ABC.

5 листопада цього року у Сполучених Штатах заплановані чергові президентські вибори. Однак основні кандидати у майбутні президенти є чинний глава США Джо Байден та Дональд Трамп, який був президентом США до 2020 року.