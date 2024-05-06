Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер

Том Купер відзначив ефективні операції українських сил по засобах та підрозділах російського ППО вздовж лінії фронту. Це дозволяє потім українським літакам наносити точні бомбові удари по російських штабах і скупченнях сил. Загалом росіяни продовжують наступати, гинути, але поки їм мало що вдається захопити.

Оскільки я цікавлюся повітряними війнами, однією з найцікавіших подій останнього тижня стала своєрідна "анти-БУК-кампанія", яку провів 3-й полк ССО (так, той самий підрозділ, який ось-ось отримає свій БПЛА Shark завдяки вам, шановні читачі; про це буде окрема новина пізніше сьогодні), а також кілька інших підрозділів, у співпраці з українським підрозділом HIMARS. Бонус: вони націлювалися не лише на російські зенітно-ракетні комплекси "Бук", але й на російські радари раннього попередження. Таким чином, ці зусилля можна охарактеризувати як "операцію по знищенню ворожої ППО в українському стилі" (DEAD).

Ця кампанія розвивалася за таким сценарієм (дати вказані на момент публікації відео, а не на момент атак, про які йдеться):

24 квітня: Радар 96L9E (С-300) був підбитий за допомогою М142 HIMARS на заході Луганщини (один з членів екіпажу підтверджено вбитий/200):

25 квітня: 3-й полк ССО направив М142 HIMARS на цей "Бук" на заході Луганщини:

25 квітня: ударний безпілотник Warmate влучив в російський радар 48Я6-К1 "Подльот" (того ж дня Warmate також був використаний для ураження двох пускових установок "Бук"):

30 квітня: 3-й полк ССО направив М142 HIMARS на цей "Бук" на півдні Запоріжжя:

2 травня: невідомий підрозділ ССО завдав удару з БПЛА по цьому "Буку" на території росії, в напрямку Сумської області:

3 травня: невідомий підрозділ ССО застосував БПЛА PD-2 (попередник БПЛА Shark) для нанесення удару М142 HIMARS по цій пусковій установці 9К330 "Тор" на півдні Запоріжжя:

Інакше кажучи: маючи трохи більше боєприпасів, ЗСУ активно намагаються знищити, а не лише "придушити" російську ППО вздовж лінії фронту. І це не просто так: майте на увазі, що це важливо не лише для того, щоб МіГ-29 і Су-27 ПС ЗСУ могли продовжувати завдавати ударів по обраних російських цілях з керованими бомбами HAMMER, але й для того, щоб "полегшити" атаки з M142 HIMARS і MGM-140/164/168 ATACMS по передовим російським штабам і складам постачання. Більше того, деякі з таких атак, очевидно, "відкривають двері" для ударів БПЛА всередині росії.

...як кілька днів тому, коли штаб 331-го полку ВДВ в районі Бахмута був обстріляний з HIMARS.

Так, це той самий 331-й полк ВДВ, який був розгромлений 72-ю мехбригадою під час битви за Мощун у березні 2022 року.

Ще один гарний приклад: в ніч з 1 на 2 травня СБУ нарешті серйозно застосувала свої безпілотники дальнього радіусу дії (мабуть, якийсь генерал був зайнятий черговим інтерв'ю для ЗМІ) і вдарила по електропостачанню залізниці з Москви до Бєлгорода. Саме цією лінією росіяни перевозять масу вантажів для фронту на сході України. Будемо сподіватися, що найближчими днями українські ЗМІ запросять додаткові інтерв'ю... адже одного такого удару все одно замало: цю лінію потрібно тримати під постійним тиском і бити по ній якомога частіше.

Звісно ж, росіяни намагаються відповісти на удар у відповідь. Ось відео, на якому вони стверджують, що вразили систему "IRIS-Т" ПCУ на південь від Харкова, оприлюднене ще 2 травня. Чи справді щось було уражено в цьому випадку, судіть самі...

росіяни також посилили авіаційні та ракетні удари по позиціях ЗСУ на північ від Харкова: за останні кілька днів відомо, що вони знищили або пошкодили щонайменше чотири чи п'ять бойових броньованих машин ЗСУ, а також завдали ударів по "цивільній інфраструктурі" в Київському та Холодногірському районах.

Битва за Донбас

Взагалі, в Харківській області щось серйозно назріває. Я не маю права вдаватися в усі відомі мені деталі, а якщо і вдаватимуся, то важко сказати, що саме. Моя оцінка залишається незмінною: росіяни не мають можливостей і потенціалу (з точки зору військ, обладнання та постачання) для розгортання там масштабної кампанії. Але не тільки українські ЗМІ та громадськість, навіть ЗСУ тим часом перебувають у режимі "сприйняття ситуації там серйозно". Отже, давайте додамо це до "записів" і будемо мати це на увазі протягом наступних днів і тижнів.

Куп'янськ-Сватове... росіяни повернулися до авіаударів і штурмів у районі Киселівка-Котларівка (утримується 57-ю мотострілецькою бригадою ЗСУ), де їхній 26-й танковий і 272-й мотострілецький полк провели двосторонню атаку ще 1 травня. Це дозволило їм просунутися на 50-100 метрів вперед ціною ще 20-30 бойових броньованих машин і ще однієї знищеної штурмової групи.

Удар касетною бомбою РБК-500, оснащеною комплектом УМПК, по українських позиціях на північний захід від Кислівки 1 або 2 травня.

Бахмут... поки ВКС продовжують розносити в пух і прах планерними бомбами УМПК Часів Яр, бої зосереджені на південному сході від міста: на ділянці, де росіяни вийшли до каналу "Донбас-Сіверський Донець" і створили плацдарм на захід від нього.

Покровськ-Авдіївка... запеклі, запеклі бої, але жодних суттєвих змін на цій ділянці за останні 2-3 дні. російська 27-а мотострілецька дивізія була зайнята подоланням великого мінного поля між Очеретиним і Новокалиновим, щоб почати атаку на 115-ту мехбригаду в Архангельському не тільки з південного сходу, але й з південного заходу. Втім, всі атаки росіян на Новоолександрівку були відбиті. Тому вони почали атакувати позиції 100-ї мотострілецької в полях на північний схід від цього села.

Однією з причин є те, що командування всрф сьогодні використовує свої мотострілецькі батальйони на "100%". Бачите: вони продовжують посилати їх в атаку до тих пір, поки такі підрозділи не будуть повністю розбиті, не залишаючи навіть 20-30% живих, як це було в минулі часи.

Одна з цікавих закономірностей, що випливає з такої практики: кількість російських солдатів, які здаються в полон, постійно зростає. Кілька місяців тому бригади ЗСУ, дислоковані в цьому районі, були "щасливі", якщо брали в полон одного російського солдата на місяць. Зараз вони беруть в полон в середньому "трьох на тиждень".

Звичайно, 27-а мотострілецька також наступає в західному напрямку з Очеретиного і Соловйового, а також з Бердичів, але знову ж таки: її зусилля на цих напрямках залишилися такими ж ефективними, як і зусилля 90-ї танкової південніше: там виявилося, що росіяни досі не взяли все Неталове. Дійсно, навіть їхній наступ на Невельське (розташоване на висоті 200, яка домінує над територією на південь від Первомайського) просувається дуже повільно.

Важлива замітка для пораженців у США: росіяни захопили ще один підбитий танк M1 Abrams. Війна тепер безповоротно програна, розумієте... Моя рекомендація: Україні слід наслідувати реакцію США на атаки японських камікадзе на військові кораблі ВМС США влітку 1945 року. Як відомо, тоді США відступили аж до узбережжя Каліфорнії. Тож і Україна тепер має капітулювати...

А ще: Земля пласка...

Красногорівка... росіяни б'ють з повітря, обстрілюють, атакують, атакують, атакують, атакують, атакують, переважно з півдня. Але ЗСУ тримаються.

Південне Запоріжжя

Старомайорське... Кажуть, що росіяни "прорвали українську лінію фронту". Дивіться: їхня 5-а танкова та ("доукомплектована") 60-а мотострілецька бригади просунулися приблизно на 200 метрів, "аж" до південної околиці Урожайного. Звісно, це місце (яке захищає 58-а мотострілецька бригада) весь час сильно бомбардується з УМПК та ударних безпілотників.

Роботине... російська 42-а мотострілецька дивізія все ще намагається витіснити 141-у піхотну бригаду з північної та східної сторони села.

Дніпро/Південна Херсонщина

Кринки... Це у відповідь на всі запити про можливу евакуацію українського плацдарму: ніхто з моїх знайомих нічого не знає ні про яку евакуацію. Відомо лише те, що ВКС продовжують бити по південній стороні села і північному березі Дніпра в цьому районі (включаючи село Тягинка) планерними бомбами УМПК. Я розумію це так, що

а) росіяни націлилися на українські позиції на півдні села Кринки (навіщо це робити, якщо українці звідти відійшли?), і

б) росіяни націлилися на пункти, з яких українці відправляють підкріплення і припаси через річку.

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