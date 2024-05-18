Пентагон готується до протидії загрозам на орбіті – NYT

Подробиці просування Пентагону залишаються суворо засекреченими.

Пентагон поспішає розширити свої можливості для ведення війни в космосі, будучи переконаним, що стрімкий прогрес Китаю і росії в космічних операціях становить зростаючу загрозу для американських військ та інших військових об'єктів на землі та американських супутників на орбіті. Подробиці просування Пентагону залишаються суворо засекреченими. Але чиновники Міністерства оборони все частіше визнають, що ця ініціатива відображає серйозні зміни у військових операціях, оскільки космос все частіше стає полем битви.

Про це повідомляє The New York Times.

США більше не покладатимуться лише на військові супутники для зв'язку, навігації та відстеження наземних загроз — інструменти, які протягом десятиліть давали Пентагону серйозну перевагу в конфліктах. Натомість Міністерство оборони прагне придбати нове покоління наземних і космічних засобів, які дадуть змогу захистити супутникову мережу від нападу і, за потреби, вивести з ладу або знешкодити ворожі космічні апарати на орбіті, заявили представники Пентагону в низці інтерв'ю, виступів та нещодавніх заяв. Така стратегія принципово відрізняється від попередніх космічних військових програм розширенням спектра наступальних можливостей.

"Ми повинні захищати наш космічний потенціал і водночас бути в змозі завадити супротивникові у ворожому використанні його космічного потенціалу. Тому що якщо в нас не буде космосу, ми програємо", — заявив начальник відділу космічних операцій Космічних сил генерал Ченс Зальцман.

Рух у бік підвищення бойового потенціалу зумовлений головним чином розширенням парку військових засобів Китаю в космосі.

"Китай розгорнув цілу низку космічних засобів, призначених для ураження наших військ. І ми не зможемо успішно діяти в західній частині Тихого океану, якщо не зможемо перемогти їх", — сказав міністр ВПС Френк Кендалл.

Відповідно до нового підходу Пентагон має намір узяти на себе ще більш амбітне завдання — широкомасштабне придушення ворожих загроз на орбіті, подібно до того, як це роблять ВМС в океані та ВПС у небі. Одним з пріоритетів є так званий захист сил, тобто здатність Космічних сил гарантувати, що інші види збройних сил не будуть піддані загрозі в результаті використання супутників противником для їх пошуку й ураження ще до того, як їхні підрозділи прибудуть на поле бою.

Пентагон окремо працює над запуском нового покоління військових супутників, які можуть маневрувати, дозаправлятися в космосі або мати роботизовані руки, які можуть захопити й потенційно вивести з ладу ворожий супутник.