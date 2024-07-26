Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон знайшов ще $2 млрд бухгалтерських помилок у допомозі Україні на користь Києву

26 липня 2024, 10:53
Пентагон знайшов ще $2 млрд бухгалтерських помилок у допомозі Україні на користь Києву
Фото: afp.com
Збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів.

Міністерство оборони США виявило додаткові помилки на суму 2 млрд доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Пентагон мав труднощі в точній оцінці оборонних статей, відправлених в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення, як показав новий звіт Рахункової палати уряду.

Минулого року Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, відправлених в Україну. 

Помилка на 6,2 млрд доларів створила можливість для відправки Києву ще мільярдів доларів.

Пентагон повідомив GAO, що відтоді було виявлено ще 2 млрд доларів завищень. У результаті, додаткове озброєння на 2 млрд доларів може бути відправлено в Україну для покриття обсягу допомоги, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена.

На думку палати, розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретного керівництва з оцінки президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу призвели до невідповідностей у даних про вартість військової допомоги.

В звіті Рахункової палати наведені в звіті: 10 автомобілів було оцінено в 7 050 000 доларів, тоді як підтверджувальна документація показувала, що їх мали оцінити в нуль - їхню чисту балансову вартість.

Крім того, в звіті рекомендувала Конгресу США уточнити визначення вартості в контексті оборонних предметів у рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу.

Також палата випустила сім рекомендацій для Міністерства оборони, наполегливо закликаючи його оновити свій посібник, включивши в нього розділ оцінки для КПК, і розробити процедури оцінки для конкретних компонентів. Відомство заявило, що воно погодилося з усіма рекомендаціями і намітило дії щодо вирішення цих питань.

 
Пентагонпідтримка України

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється