Підтримка України — ключовий пріоритет нового міністра оборони Великої Британії

Гілі прагне стати "містером Україна".

Новий міністр оборони Великої Британії назвав непохитну підтримку України своїм "пріоритетом номер один", попри те, що Британія стикається з власними серйозними військовими викликами.

Джон Гілі, який обійняв цю посаду в липні сказав Politico, що він "впевнений", що лейбористи зможуть виконати зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону і "прийняти рішення, які дозволять нам розробити довгостроковий план, щоб зробити наші збройні сили краще оснащеними для ведення бойових дій і стримування загроз, з якими ми стикаємось".

Прем'єр-міністр Кір Стармер ще не визначив дату, коли його уряд виконає обіцянку лейбористів витрачати 2,5% національного доходу на оборону. Наразі новий уряд стикається з важкими рішеннями щодо бюджету на тлі відновлення російської агресії в Європі.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом", — сказав Гілі, виступаючи на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він візьме участь у першому засіданні Контактної групи з питань оборони України сьогодні.

Помічники Гілі заявили, що його амбіції полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду — роль, яку донедавна виконував його попередник-консерватор Бен Воллес, який здобув визнання союзників за свою непохитну прихильність до України і якого свого часу розглядали як претендента на посаду генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, що Велика Британія поставить Україні 650 багатоцільових ракетних систем вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони. Про пакет допомоги офіційно оголосять на засіданні в Рамштайні.