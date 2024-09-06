На засіданні "Рамштайн" обговорять посилення протиповітряної оборони України – Пентагон

"Україна має значення як для американської, так і для міжнародної безпеки".

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що у межах чергової зустрічі з питань оборони України у форматі "Рамштайн" буде обговорюватися, зокрема, посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ключові аспекти засідання UDCG включатимуть посиленням можливостей протиповітряної оборони України, оновлення коаліцій можливостей UDCG, включно з коаліцією ВПС, а також активізацію оборонно-промислових баз країн коаліції, щоби забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі", – наголосила Сінгх.

За її словами, Україна має значення як для американської, так і для міжнародної безпеки».

Водночас, додала чиновниця, зусилля учасників Контактної групи "надалі відіграють важливу роль у боротьбі України за свободу й суверенітет".