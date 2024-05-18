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ПОЛІТИКА

Новий етап у відносинах Китаю та росії на тлі війни в Україні – WP

18 травня 2024, 17:32
Новий етап у відносинах Китаю та росії на тлі війни в Україні – WP
Джерело: glavcom
У тіні війни в Україні дві великі автократичні держави світу — Китай і росія — знаходять силу одна в одній.

У четвер 16 травня президент росії владімір путін і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні, і цей візит відображає не просто залежність росії від Китаю перед обличчям західних санкцій, а зростаюче зближення цінностей і політичних пріоритетів.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Сі особливо зацікавлений у перемозі росії в Україні через те, що це може означати для його часто озвучуваних амбіцій взяти під контроль Тайвань", — пише газета.

Тим часом на Заході ліберальні демократії та принципи, які вони нібито сповідують, перебувають у значному стресі, повідомляє The Washington Post. Моральна гра адміністрації Байдена, яка доповнює її більш відчутну підтримку України, зазнала краху у зруйнованій війною Газі, де Сполучені Штати виявилися підбурювачами військової кампанії, яка призвела до загибелі понад 34 600 палестинців.

Вибори та інші політичні події в Європі свідчать про неухильне просування неліберальних сил. До них належать фракції, які більше симпатизують кремлю, ніж уряд України, який підтримують США.

Попри заперечення чиновників ЄС і ліберальних політиків, а також масові протести в Тбілісі, дружній до росії уряд Грузії схвалив суперечливий закон про "іноземних агентів", який, як побоюються критики, обмежить громадянське суспільство в країні. Законодавство, яке запозичене з існуючих законів у росії, може бути використано націоналістичними політиками в інших європейських країнах.

Китайвійнаросія загроза

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