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Угорщина неофіційно позичила у китайських банків рекордний €1 млрд

25 липня 2024, 21:16
Угорщина неофіційно позичила у китайських банків рекордний €1 млрд
Фото: Getty Images
Це найбільший кредит в історії Будапешту.

Навесні цього року Угорщина позичила у трьох китайських банків 1 мільярд євро.

Про це свідчать дані угорського боргового управління, які цитує медіаорганізація Politico.

Кредит надали Банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк Китаю і угорська філія Банку Китаю. 

Тепер країна має погасити борг протягом трьох років.

Будапешт не оголошував про угоду і про неї офіційно стало відомо тільки зараз після публікації даних урядового боргового управління.

"Кредитна угода дозволяє, серед іншого, фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%", – написали в управлінні. 

Відомство не розкрило деталей кредиту і навить розміру відсоткової ставки та графіку погашення.

Про рекордний кредит Угорщини стало відомо через рекордне зростання її державного боргу до 140 мільярдів євро і дефіциту бюджету в 6,7% ВВП в той час, як через конфлікт із Брюсселем країна не має доступу до фінансування з фондів ЄС.

Також днями понад 60 євродепутатів просять позбавити Угорщину права голосу в ЄС через Орбана.

 

кредитКитайУгорщина

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