Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Понад 60 євродепутатів просять позбавити Угорщину права голосу в ЄС через Орбана – Politico

16 липня 2024, 13:13
Понад 60 євродепутатів просять позбавити Угорщину права голосу в ЄС через Орбана – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Депутати звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейського парламенту Роберти Мецоли.
63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок її прем'єр-міністра Віктора Орбана до росії та Китаю. Політики звернулися листом до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейського парламенту Роберти Мецоли, заявивши, що Орбан "вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роллю Голова Ради".
 
Про це пише Politіco з посиланням на лист.
 
1 липня Угорщина прийняла головування в Раді ЄС від Бельгії. Відтоді Орбан розпочав самопроголошені «мирні місії» до Києва, москви, Пекіна та Вашингтона та стверджував, що "представляє ЄС".
 
Як йдеться у листі, Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, щоб відвідати путіна в росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких він навмисно спотворив свої повноваження".
 
Євродепутати зазначили, що це "вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що прості словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту".
 
У виданні додали, що лист, підтриманий членами Європарламенту з ряду країн і парламентських груп, включаючи EPP, Renew і Greens, є "останньою спробою" засудити Будапешт за його нечесне президентство.
 
Комісія також попросила своїх комісарів не відвідувати неофіційні зустрічі міністрів Угорщини.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється