Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України – Зеленський

Глава МЗС Дмитро Кулеба перебуває в Китаї з офіційним візитом.

Сьогоні, 24 липня, він провів перемовини зі своїм китайським колегою.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відео звернення в Telegram-каналі.

"Кулеба мені доповів про результати зустрічі. Пекін не постачатиме зброю росії", - йдеться в дописі.

Президент України додав, що також було підтверджено, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не постачатиме зброю росії.

Цей візит міністра Закордонних справ України став першим за багато років і це добре, додав Зеленський.

"Більш детальну доповідь я очікую по поверненню Кулеби в України", - додов він.

Раніше глава МЗС зазначив, що війна в Україні зачепила й інтереси Китаю.