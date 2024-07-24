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Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України – Зеленський

24 липня 2024, 20:49
Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України – Зеленський
Фото: з вільних джерел
Глава МЗС Дмитро Кулеба перебуває в Китаї з офіційним візитом.

Сьогоні, 24 липня, він провів перемовини зі своїм китайським колегою. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відео звернення в Telegram-каналі

"Кулеба мені доповів про результати зустрічі. Пекін не постачатиме зброю росії", - йдеться в дописі. 

Президент України додав, що також було підтверджено, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не постачатиме зброю росії. 

Цей візит міністра Закордонних справ України став першим за багато років і це добре, додав Зеленський. 

"Більш детальну доповідь я очікую по поверненню Кулеби в України", - додов він. 

Раніше глава МЗС зазначив, що війна в Україні зачепила й інтереси Китаю.

 

КитайДмитро Кулебавізит

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