Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України – Зеленський
Сьогоні, 24 липня, він провів перемовини зі своїм китайським колегою.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відео звернення в Telegram-каналі.
"Кулеба мені доповів про результати зустрічі. Пекін не постачатиме зброю росії", - йдеться в дописі.
Президент України додав, що також було підтверджено, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не постачатиме зброю росії.
Цей візит міністра Закордонних справ України став першим за багато років і це добре, додав Зеленський.
"Більш детальну доповідь я очікую по поверненню Кулеби в України", - додов він.
Раніше глава МЗС зазначив, що війна в Україні зачепила й інтереси Китаю.