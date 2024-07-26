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Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня аби поговорити про Україну

26 липня 2024, 18:33
Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня аби поговорити про Україну
Фото: з вільного доступу
Китай направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії до Бразилії, ПАР та Індонезії.

28 липня спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей вирушить до Бразилії, ПАР та Індонезії. Він проведе консультацій щодо України.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Укрінформ.

"Китай 28 липня направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії, ПАР та Індонезії для проведення четвертого раунду човникової дипломатії з "української кризи"", – повідомила Мао.
 
Мао Нін зазначила, що Лі обговорить з ключовими країнами Глобального Півдня поточну ситуацію в Україні та просування консультацій щодо миру.
 
"Наша мета – зробити внесок у деескалацію та створити умови для відновлення мирних переговорів", – наголосила дипломатка.
 
Речниця МЗС Китаю додала, що «криза» триває вже понад два роки, проте бойові дії продовжуються й існує ризик подальшої ескалації та розширення конфлікту, що непокоїть міжнародну спільноту.
 
"Китай є постійним членом Ради безпеки ООН, відповідальною великою державою. Наша країна завжди твердо сприяла політичному врегулюванню кризи", – йдеться у заяві.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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