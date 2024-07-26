Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня аби поговорити про Україну

Китай направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії до Бразилії, ПАР та Індонезії.

28 липня спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей вирушить до Бразилії, ПАР та Індонезії. Він проведе консультацій щодо України.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Укрінформ.

"Китай 28 липня направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії, ПАР та Індонезії для проведення четвертого раунду човникової дипломатії з "української кризи"", – повідомила Мао.

Мао Нін зазначила, що Лі обговорить з ключовими країнами Глобального Півдня поточну ситуацію в Україні та просування консультацій щодо миру.