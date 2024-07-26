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Велика Британія закликає КНР заборонити китайським компаніям підтримувати російську армію

26 липня 2024, 16:35
Велика Британія закликає КНР заборонити китайським компаніям підтримувати російську армію
Фото: з вільних джерел
Міністр закордонних справ Британії підкреслив непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав Китай не допустити підтримки армії рф.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай заборонити своїм компаніям підтримувати російську армію.
 
Про це повідомили у пресслужбі британського МЗС після зустрічі Леммі з китайським міністром закордонних справ Ван Ї, пише Reuters.
 
Леммі та Ван Ї говорили в кулуарах заходу міністрів закордонних справ країн ASEAN в Лаосі, і це була їхня перша зустріч після того, як Леммі вступив на посаду після перемоги Лейбористської партії на виборах у Великій Британії 4 липня.
 
"Міністр закордонних справ підкреслив непохитну прихильність Великої Британії до України і закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс, який становить загрозу міжнародній безпеці і процвітанню", — ідеться в заяві МЗС.
 
Міністерство закордонних справ назвало зустріч конструктивною та заявило, що Леммі використовував її, щоб викласти "довгостроковий, послідовний і стратегічний підхід уряду до британсько-китайських відносин".
КитайБританіявійна в Україніросія окупанти

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