США заявили, що удари безпілотників по росії зашкодили постачанню палива, але не електроенергії

Згідно з доповіддю, втрата частини російських нафтопереробних потужностей, призвела до зростання внутрішніх цін на 20%-30% до середини березня і спровокувала зупинку експорту.

Атаки українських безпілотників по російській енергоінфраструктурі вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство послалося на оцінку Розвідувального управління Міністерства оборони США, що була узагальнена в доповіді, опублікованій у четвер, 16 травня, генеральним інспектором, що здійснює нагляд за допомогою США Україні.

Згідно з доповіддю, втрата частини російських нафтопереробних потужностей, призвела до зростання внутрішніх цін на 20%-30% до середини березня і спровокувала зупинку експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту. Однак вони мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.

"Щоб пом'якшити вплив цих ударів, росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", - йдеться в доповіді.

Україна, що покладається на іноземну військову та економічну допомогу у боротьбі з росією на чолі з США, дедалі агресивніше атакує цілі на російській території. Хоча атаки на нафтопереробні заводи мають на меті виснажити паливо та експортні надходження для збройних сил путіна, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

Хоча атаки все ще тривають, аналіз Розвідувального управління Пентагону охоплює лише двомісячний період - від першого удару 21 січня по заводу ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі, до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Напади на енергетичні об'єкти "призвели до незначних перебоїв в електропостачанні російських військових і цивільного населення", адже "росія має потужну генеруючу потужність - третю за величиною у світі - і високий ступінь резервування в своїй мережі".

У звіті також зазначається, що удари ЗСУ по Чорноморському флоту росії з використанням безпілотних морських дронів "змінили російські військово-морські операції". Чорноморський флот росії почав уникати українського узбережжя і передислокував деякі кораблі зі своєї головної бази в окупованому Севастополі в Криму.

Зазначається, що ця оцінка та дані містяться в останньому квартальному звіті інспектора Пентагону Роберта Сторча про військову та цивільну допомогу США Україні.

Нагадаємо, уночі 17 травня місто Новоросійськ у Краснодарському краї потрапило під удар невідомих дронів. Нафтопереробний завод у російському Туапсе довелося екстрено зупинити після нічної атаки — там спалахнула пожежа.