Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер в передмові до тижневика Дональда Гілла заявив, що він здивований, що росіяни вирішили все ж атакувати на півночі Харківщини. За його словами, ця атака йшла в розріз з усіма принципами ведення війни за радянською і російською доктриною, адже була позбавлена несподіванки.

Наступ на Харківському напрямку суперечить канонам тактики. Момент несподіванки було втрачено – Том Купер

Мушу зізнатися, що у мене проблеми.

...або, принаймні, після інтенсивної діяльності останніх тижнів обидві мої руки болять (і дуже сильно) від усього цього друкування: друкування оновлень для вас, друкування моєї останньої книги, друкування електронних листів і приватних повідомлень...

Але це моя давня проблема. Ще більша проблема в тому, що я вже кілька днів не можу визначитися.

Чому? Будь ласка, спробуйте поставити себе на моє місце:

з одного боку, ЗСУ знали, що "росіяни йдуть" (збираються атакувати через кордон на північ Курська) щонайменше два тижні;

настільки, що, здається, навіть росіяни знали, що ЗСУ знає про це;

і настільки, що я не міг повірити, що росіяни нападуть, саме тому, що це було свого роду "державною таємницею", що ЗСУ знала, що росіяни нападуть; і все ж таки

росіяни напали.

Для мене це не має жодного сенсу. Це якби ви намагалися переконати мене, що 1+1=3.

Я маю на увазі: вирішальним моментом для будь-якої атаки є момент несподіванки. У цьому відношенні все досить просто: якщо у вас є момент несподіванки, атака є дуже перспективною, якщо ні – атака майже напевно провалиться.

Не дивно, що момент несподіванки є однією з основ російської військової доктрини. Це те, що втовкмачувалося в голови російських офіцерів щонайменше 80 років. Відповідно, це також те, що втовкмачувалося в голови таких ботаніків, як я, які десятиліттями вивчали російську військову науку. Настільки, що це майже так само просто, як 1+1=2. Завжди. Скрізь. У будь-який час...

... Особливо, якщо додати такі факти, що принаймні з часу Попасної, а потім (невдалих) спроб форсування Сіверського Дінця, у квітні-червні 2022 року, всрф роблять все можливе, щоб довести, що вони більше не можуть проводити масштабні механізовані операції. Вони не здатні цього зробити. А це, в свою чергу, означає, що яким би не був план цього "північно-харківського наступу", його розробники мали б знати, що далеко з ним не зайдуть.

Але в цій війні... ці "Традиційні правила російської військової науки з 1-го по 99-й" – просто неправильні.

А якщо це так, а очевидно, що це так – то вихід один: у світі Пуддінга все, що має значення, – це ілюзія перемоги.

Неважливо, чи це ілюзія, неважливо, що вже приблизно з 5-10 березня 2022 року кришталево ясно, що росія ніяк не може виграти цю війну.

Важливо лише підтримувати цю ілюзію. Мовляв, поки росія атакує, поки вона володіє ініціативою на полі бою, росіяни і, особливо, шанувальники Пуддінга за кордоном, навіть ті, хто насправді не є "пропутінськими/проросійськими", а радше скептично ставляться до бажання Заходу підтримати Україну (і на те є 50-100 вагомих причин), можуть підтримувати ілюзію, що існує надія на те, що росія переможе, виграє цю війну, переможе Україну. Переможе жадібний, але некомпетентний НАТО і західних імперіалістів, і нацистів, і марсіан...

Звісно, якщо до цього додати загальну "втому від війни" Заходу (так, ніби Захід воюватиме в цій війні чи навіть серйозно підтримуватиме Україну), виснаженість українців після двох років справді запеклих боїв і численних втрат, розчарування від десятків втрачених можливостей..., то ця ілюзія посилюється на порядок.

... тим часом... в ці дні я закінчую цю роботу, а тому насмілюся зауважити (навіть "спрогнозувати"): коли такі диваки, як я, "зменшують масштаб"... і оцінюють "швидкість" і "досягнення" цього наступу через чотири дні після нього, я сумніваюся, що ми будемо згадувати про цю операцію вже через два роки.

Але, ось ви тут...

Перш за все, ви тут не для того, щоб читати про мої враження чи біль у руках, чи моє збентеження з приводу того, що Пуддінг змушує своїх генералів воювати проти правил, заснованих на 80+ роках вивчення військових наук, а про факти про цю війну. Тому дозвольте мені передати слово Дональду Гіллу, який підготував ще один зі своїх чудових оглядів розвитку подій у цій війні за останній тиждень.

Звичайно, я знаю, що дехто з вас вважає і Дона, і мене "упередженими". Тому що, і в першу чергу – ми не вказуємо на кожен знищений росіянами український танк. Тому що, знаєте, знищення одного (цифрами: 1) українського танка "важливіше", ніж знищення двох або трьох (цифрами: 2 або 3) російських штурмових груп, що включають загалом дев'ять (цифрами: 9) Т-80, і тринадцять (цифрами: 13) БМП і БТР, і 30-50 солдатів тощо. ... як це відбувається щодня протягом восьми місяців... тому що знищення цього одного танка – це не тільки "доказ", але й, зрештою, символ російської перемоги.

...у той час як щоденне знищення численних російських штурмових груп не є таким...

Тепер ви знаєте правду.

До речі, не схоже на те, що нинішні баталії у війні в Україні обмежуються лише північною Харківщиною. Насправді, як прихильники Пуддінгу, так і противники цього конфлікту не тільки радіють, але й пишаються тим, що наголошують на чомусь на кшталт: "росія наступає по всій лінії фронту".

...Зараз я відчуваю напади кашлю, коли читаю такі "серйозні військові оцінки" від людей, які вправляються у створенні красивих, драматичних відеороликів для своїх виступів у соціальних мережах – але: не хвилюйтеся, це лише я. Їм видніше...

Лінія стабільна. Приємно бачити Бредлі з боєприпасами для ПТУР – Дональд Гілл

Харківщина. росія заявляє, що метою цього наступу є створення 10-кілометрової буферної зони для кращого захисту своєї території від української артилерії (і рейдів російських бійців, які служать у складі антипутінських угруповань), а також для того, щоб Харків опинився в зоні досяжності її реактивної артилерії. Значна частина української території була надто близько, щоб будувати оборонні споруди, тому Україна розробила дві лінії оборони, але перша з них знаходиться за 10 км на південь від кордону. На північ від цієї лінії ЗСУ зберігає свою присутність лише у вигляді застав та обладнання для спостереження, а також патрулювання розвідувальними військами.

Отже, після тижнів артилерійських обстрілів і атак безпілотників росія заслала диверсійно-розвідувальні групи, щоб проникнути в Україну і знайти прогалини в обороні. Багато з них було вбито або захоплено в полон. росія не використовувала багато техніки, але багато з того, що вона використовувала, було підбито безпілотниками вже на підході до кордону. Коли російські війська нарешті зіткнулися з українською обороною, вони були відбиті з втратами.

Окрім перекидання щонайменше двох бригад на північний схід від Харкова (в тому числі 3-ї штурмової), Україна передислокувала артилерійську бригаду з Бахмута, що є констатацією ситуації в районі Бахмута, а потім оперативно задіяла її в бою.

Однак поки що підрозділи, які вже присутні на північному сході Харкова, стримують загрозу. Таким підрозділам, як 3-я штурмова, навіть не довелося вступати в бій. Але справа в тому, що це загроза, яку ЗСУ не може ігнорувати: російська активність на цьому фронті ще більше розтягує українські ресурси, незважаючи на те, що втрати росіян за останні кілька днів зросли приблизно на 20% порівняно з втратами до 10 травня.

Отже, кілька російських розвідувальних або диверсійних груп були вбиті або захоплені в полон після перетину кордону...

Луганщина. росія продовжує наполегливо наступати в районі Кислівки, але не досягла жодних успіхів. росія втратила десять одиниць техніки в районі Новоселівського, а атака біля Тернів була відбита разом зі знищенням російської техніки.

Білогорівка. Поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського відбулося два російські обстріли, але вони не захопили жодної території та втратили щонайменше 11 одиниць техніки.

Бахмут. Обстріли, авіаудари та безпілотники все ще завдають шкоди обом сторонам, але для України ситуація стабільна. Враховуючи, що Україна відвела бригаду з лінії зіткнення і розформувала її (див.: 67-а мехбригада), це досить примітно. Україна повідомила, що велика кількість техніки була перекинута до Бахмута і може бути використана для штурму наступного тижня.

Обидві сторони можуть використовувати велику кількість безпілотників, незважаючи на наявність засобів РЕБ у цьому районі. У відео цитуються слова солдата на передовій, який сказав, що завдяки тепловим дронам пересуватися вдень легше, ніж вночі. Вночі через прохолоднішу температуру легше розгледіти тепле тіло. У звіті також процитовано слова одного з медиків, який сказав, що 90% жертв у секторі Часового Яру є наслідком використання безпілотників. Це вражаюча заява, враховуючи кількість авіаударів, термобаричних ракет, РСЗВ і регулярних обстрілів, яких зазнає цей район.

Для польоту безпілотнику потрібні дві частоти. Одна частота забезпечує відео, інша ­– передає команди оператора на безпілотник. Якщо одна з них глушиться, безпілотник виходить з ладу. Ось відео, як росіяни отримують відеосигнал українських безпілотників і глушать або відео, або командні частоти...

Після бомбардувань 250-1000-кілограмовими бомбами, ракетами, термобаричними боєголовками і 152-міліметровими снарядами багатоповерхові бетонні будівлі все ще слугують укриттям як оборонні позиції.

Різні краєвиди навколо району каналу в Часовому Яру.

В Кракені розповіли про свій досвід у Часовому Яру...

Авдіївка. Забезпечивши безпеку в районі на північ від Очеретиного, росія зосередилася на просуванні на захід від Соловйового та Бердичів. 47-ма бригада зупинила їх контратаками, втративши чотири М-1 та два Бредлі, які були пошкоджені або знищені.

Далі на південь росіяни дійшли до Уманського на північ від невеликої річки, після чого були витіснені звідти. Вони захопили частину території на відкритих полях на південь від Уманського, але втратили при цьому багато техніки. Вони також просунулися у східну частину Нетайлового.

Ще 19 одиниць російської техніки було виявлено знищеними протягом попередніх тижнів завдяки новим супутниковим знімкам. Цього тижня росія втратила 32 одиниці техніки в цьому районі пошкодженими або знищеними, порівняно з 10 одиницями української бронетехніки, пошкодженими або знищеними.

російський наступ на південь від Первомайського призвів до відведення українських сил на північний схід від Невельського. Там же російський безпілотник знищив українську кулеметну позицію...

Приємно бачити Бредлі з боєприпасами для ПТУР...

За 8 км за лінією фронту помітили М-1, який знищили "Ланцетом"...

Джерело: частина перша та частина друга