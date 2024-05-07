росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд ситуації на фронті Дональда Гілла з власною передмовою, де переконує, що ніяких бойових підрозділів країн НАТО немає в Україні. І розмови про це видають бажане за дійсне. Дональд Гілл традиційно дає короткий опис ситуації за тиждень на фронті від Луганщини до Херсонщини і Криму.

Передмова Тома Купера. 1 травня минуло, і тепер наближається річниця перемоги союзників у Другій світовій війні – 8-9 травня. І справді, "зелені чоловічки" вже старанно тренуються для параду на Красній площі.

Мабуть, саме через це вище українське військово-політичне керівництво очікує, що Пуддінг і "тупоголові командири" в москві "спробують вирвати якусь значущу перемогу". Звісно, посилене бойове повітряне патрулювання Су-35 ВКС над Бєлгородською областю разом із прибуттям 44 армійського корпусу і декількох підрозділів спецназу, а також посилені обстріли артилерійськими ракетами і планерними бомбами Харківської області в Україні теж додають свою "аргументацію".

Але це одна з найважливіших проблем популістських диктатур типу Пуддінга: вони постійно белькочуть нісенітниці, це точно. Багато людей люблять вестися на це: ті з нас, хто достатньо серйозний і розсудливий, щоб зберегти здатність мислити і аналізувати логічно, повинні сприймати цю нісенітницю серйозно, інакше... що ж, так і є: нас теж можуть заскочити зненацька.

І якщо "тупоголові командири" роблять все це як своєрідне маскування (тільки не кажіть мені, що ви не знаєте, що таке "маскування"?): ну, з яких це пір має значення, що якийсь персонаж на кшталт Пуддінга, Трампа, Ле Пен, Макрона, Джонсона/Сунака, Орбана, Фіцо або Кікла сказав два дні тому..?

Вони перші не можуть пригадати власні висловлювання.

А, так, і: перш ніж хтось запитає...

1) Ні, я не знаю про жодні "війська НАТО" (в сенсі "повноцінні бойові підрозділи"), які були б розгорнуті в Україні. І тим більше не знаю про "1500 осіб з (французького) Іноземного легіону". Якщо на таких персонажів, як Макрон, і можна покластися в чомусь, то в тому, що вони будуть робити багато необґрунтованих заяв – завжди для того, щоб через "публічну присутність" (у ЗМІ) підвищити свій суспільний рейтинг на 1-2%. Тому що наші ЗМІ просто не здатні аналізувати і завжди прагнуть гучних сенсацій.

І навряд чи це колись зміниться (якщо, звичайно, не закінчиться війна і Україна офіційно не вступить до НАТО). Я б охарактеризував такі чутки як "типове видавання бажаного за дійсне у важкі часи".

Зараз усі можливі генерали НАТО зайняті військовими іграми на тему "російський напад на НАТО у 2029 році" – тому що, як і їхні політичні господарі, вони не бачать за деревами лісу.

Звісно, в Україні працюють десятки радників зі США, Великої Британії, Польщі тощо, які виконують різні дорадчі функції. І є члени Українського іноземного легіону, а також іноземці з подвійним громадянством, які служать у різних інших підрозділах ЗСУ. Але військ НАТО у вигляді цілісних бойових підрозділів немає.

2) І ні, жодні "війська НАТО" не розгорнуті для "полювання на українських чоловіків у Польщі та інших країнах, щоб повернути їх в Україну для проходження військової служби". Навіть якщо це і так, то це робота місцевої поліції, а не "НАТО".

На цьому я передаю слово Дональду Гіллу.

Луганщина. росія зайняла Кислівку і приблизно на 1 км просунулася в сусіднє село Котлярівка. За 1,5 км на північ Україна втратила дві БМП та дві М113.

На південь від Тернів та Ямполівки українські військові розчистили лінію розмежування довжиною близько кілометра. Цього тижня я не бачив жодних повідомлень про російські атаки.

На півночі Луганщини ракети з касетними боєприпасами влучили в російський полігон...

російські позиції зачищені за 2,5 км на південний схід від Ямполівки (див. карту-вкладку). Сміття та маскувальна сітка вказують на те, що позиція була зайнята вже давно, в даному випадку – з кінця лютого. Сміття є показником низької дисципліни в підрозділі...

Білогорівка. російські обстріли були інтенсивними, вони втратили дев'ять одиниць техніки та піхоти, не досягнувши жодного прогресу. Українські безпілотники зупинили російську атаку. Місця зйомки цього відео позначені чотирма жовтими трикутниками на карті...

Бахмут. На початку тижня росіяни завдали потужних авіаударів по південній частині лісу на схід від району каналу. Вони ніколи не обстрілювали північну частину, і це зробила Україна. Пізніше російські бомбардування були зосереджені на східній околиці району каналу, а не на лісі, тому дуже ймовірно, що росіяни контролюють ліс і ведуть бої за вхід до міста.

На північ від Часового Яру російський обстріл знищив самоскид і невеликий міст через канал...

На ділянці між Часовим Яром та Іванівським невеликі російські групи дісталися до каналу. Україна заявила, що ліквідувала їх, але є повідомлення, що росія все ще присутня там. Перетин каналу тут не означає перетин вузького відкритого водного шляху. Це тверда земля, а вода в каналі подається в трубах, як на відео на 0:18...

Танки "черепаха" або "сарай" з Красногорівки виявилися досить ефективними для використання в Іванівському. Деякі безпілотники зараз намагаються влучити в протектори, є повідомлення, що безпілотники-бомбардувальники скидають протитанкові міни перед танком під час його руху.

Авдіївка. 3-тя штурмова бригада відведена з передової. Два батальйони 47-ї бригади вже відпочивають і реорганізовуються в тилу (не хвилюйтеся: про це можна говорити публічно; тим часом, навіть росіяни це зрозуміли). Інші – надають підтримку своїми "Бредлі" та М1 Abrams. Хоча це не означає, що росія не буде продовжувати досягати успіхів у цьому секторі, це вказує на те, що Україна не вважає нинішню ситуацію найвищим рівнем кризи.

росіяни продовжували наступати на схід і південь від Очеретиного, щоб зменшити логістичну загрозу для свого просування тут. На захід від Очеретиного вони змогли просунутися на один кілометр на північ. Через нестабільність лінії зіткнення та постійну нестачу артилерійських боєприпасів і ПТРК, Україна була змушена задіяти свою бронетехніку для боротьби з наступаючими російськими військами. Через це було пошкоджено або знищено чотири "Бредлі", танк М1 і дві БМП.

Українські війська відійшли з ділянки між Очеретиним і Кераміком. Вони також відійшли з Архангельського, оскільки рельєф місцевості дуже ускладнював постачання цієї ізольованої позиції.

На карті рельєфу видно, що відкриті поля, невелика річка і ставки дуже ускладнили б постачання Архангельського з іншого берега річки. Нерідко перед відходом доводиться чекати занадто довго, але в цьому випадку українці відійшли до того, як російський тиск став надто сильним. Однак спосіб відходу все одно робив їх вразливими до непрямого вогню.

Територія на північ від Архангельського також є слабкою оборонною позицією для України. Відкриті поля в долині, єдине прикриття – дві тонкі лінії дерев. Україна може розмістити тут невеликі сили для ведення перестрілки, але якщо росія піде в наступ, українські сили, найімовірніше, відступлять. Навіть якщо росія захопить цю територію, їй доведеться зіткнутися з тими ж проблемами, що й Україні: долина, відкриті поля і лише дві лісосмуги для укриття. В епоху артилерії ці лісосмуги швидко перетворяться на кілька вертикальних стовпів.

Новоолександрівка і Сокіл, а також територія між ними є важливими. Я знаю, що на Соколі були оборонні позиції, але не знаю про решту території. Всі гроші та ресурси, витрачені на будівництво бетонних позицій під Одесою та Херсоном, безумовно, стали б у нагоді тут.

росія просунулася на 1,5 км на південь від Первомайського, тож це, ймовірно, призведе до відходу з території на північний схід від Невельського, що посилить тиск на саме Невельське.

Близько 25 українських солдатів відійшли з Архангельського, ймовірно, через те, що його важко постачати через невелику річку і відкриті поля. Вони рухалися однією колоною, всі одночасно, і знаходилися дуже близько один до одного. Не дивно, що по них вівся неприцільний вогонь...

Нещодавно 115-ту механізовану бригаду звинуватили у втечі, коли росія просувалася до Очеретиного. Їхня публічна відповідь полягає в тому, що вони витримали 20-30 зенітно-ракетних ударів, 60-90 артилерійських ударів, позиції бригади були обстріляні "Градами", мінометами, великою кількістю безпілотників, зокрема з хімічними речовинами, і що кілька їхніх позицій були зруйновані. Вони кажуть, що їх переважали в кількості 10 або 15:1, що штурмові групи, які зазвичай складалися з п'яти осіб, що атакували по одній, включали до 15 осіб, які атакували по два або три місця одночасно. Вони заявили, що передали контроль над Очеретиним (на правому фланзі) та Кераміком (на лівому фланзі) іншим бригадам. Проводиться розслідування, результати якого будуть оприлюднені...

Мар'їнка. росія продовжує атакувати Красногорівку зі сходу та півдня. Судячи з артилерійських обстрілів з обох сторін, росіяни все ще не закріпилися на східній стороні, але вони мають плацдарм на півдні і постійно намагаються увійти в місто з півдня і штурмують центр міста, незважаючи на виснаження сил. Той факт, що вони постійно атакують центр, свідчить про те, що Україна в певний момент витісняє їх звідти.

росіяни досі не змогли вийти з Мар'їнки. Вони продовжують намагатися просуватися на південь і захід від Побєди. Справа в тому, що вони не дуже допомогли в обороні Новомихайлівки. Це село впало після кількох місяців обстрілів і великої кількості російської техніки та піхоти. Наразі Україна міцно утримує Парасковіївку.

Вугледар. Вугледар є ключовою позицією в українській обороні, і росія не змогла прорвати її, незважаючи на багатомісячні зусилля і втрати торік. За останній місяць росія посилила свої обстріли в цьому районі, і Вугледар знову став її ціллю. Атаки з півдня та 13 км на схід були відбиті.

Протягом квітня росіяни почергово завдавали легких і важких авіаударів по цьому району. За повідомленнями, 72-га бригада, яка захищає цей район, нещодавно зазнала втрат: двоє військовослужбовців загинули і більше десятка отримали поранення, коли в одну з позицій влучила авіабомба. І найголовніше: майже весь запас медикаментів для цієї бригади був пошкоджений. Завжди відчуваючи нестачу медикаментів, вони просять про допомогу. До того ж, врахуйте, що тамтешні бійці відчувають себе дещо "забутими": вже понад півтора року вони воюють на найвіддаленішій від Києва ділянці фронту... навіть від Дніпра та Запоріжжя, і терплять все, що кидає на них росія. Завдяки ВАМ, деяка допомога вже йде (ми повідомимо вам про це найближчими днями), але будьте певні: її ніколи не буває достатньо. За деталями, будь ласка, слідкуйте за посиланням.

Запоріжжя. Завдяки потужним авіаударам, некерованим ракетним обстрілам з гелікоптерів та артилерійському обстрілу, потужний наступ з півдня та сходу дозволив росії просунутися на кілометр вглиб південної частини Урожайного. росіяни навіть використовували потужну димову завісу, щоб замаскувати своє просування, але все одно втратили 23 одиниці техніки.

Північна околиця Урожайного зазнала російського авіаудару...

Втрати росіян в районі Урожайного накопичувалися місяцями, але в квітні було підбито "лише" десять одиниць техніки. Цього тижня вони втратили вдвічі більше лише під час одного штурму.

Безпілотник, оплачений донорами, знайшов російську систему ППО для атаки з РСЗВ...

росія змогла на короткий час досягти північної частини Роботиного, але село здебільшого залишається сірою зоною для обох сторін. Україна все ще контролює лісосмугу на захід від нього. Після висадки піхоти російський БТР підірвався на міні...

Херсонщина. Україна звільнила острів Нестрига в дельті Дніпра. росія стверджує, що десять українських військових були "ліквідовані"...

П'ятеро українських морських піхотинців здійснили денну переправу на веслах під обстрілом зі стрілецької зброї...

Правдиве відео, яке показує, що для знищення російського танка Т-90 з реактивною бронею знадобилося вісім ударів безпілотників...

Крим. Оцінка збитків від удару по аеродрому "Джанкой". Те, що не було пошкоджено або зруйновано, було переміщено...

Джерело: Частина І та Частина ІІ