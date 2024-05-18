Захід ще не зрозумів, що він швидко рухається до світової кризи, яка веде до війни – The Telegraph

Сі Цзіньпін прямо пов'язує агресію путіна з можливостями Китаю на Тайвані.

Розуміння глобальних загроз привело Захід до перемоги у Холодній війні. Сьогодні, коли Китай, росія та Іран стають все більш загрозливими, дехто каже: "Ми не повинні допустити нової холодної війни". Вони забувають, що вона називалася так не тому, що була ворожою (хоча це було так), а тому, що вдалося уникнути гарячої війни з боротьбою й вбивствами. Тому перемога Заходу в 1989 році здавалася менш драматично блискучою, ніж у 1918 чи 1945 роках, але насправді вона була набагато кращою.

Про це пише The Telegraph.

Китай Сі Цзіньпіна досягнув більшого успіху, ніж росія путіна, у нав'язуванні власної диктаторської влади в усьому світі. Його ініціатива "Один пояс, один шлях" — це величезна стратегічна мережа, покликана змінити контроль над морськими й сухопутними шляхами, а отже, і над потоками природних ресурсів на користь Китаю. Він був більш всеосяжним, ніж путін, у корумпуванні західних еліт, бізнесу та університетів. Але між ними багато спільного. Як і Гітлер, путін і Сі ретельно вивчили історію, щоб розробити власну теорію завоювання, що самовиправдовує себе.

Минулого року путін відвідав Національний архів Китаю, щоб ознайомитися з "повною картою всього піднебесного, складеною Великою династією Цин", з якої випливає, що Тайвань і різні японські острови були частинами Китайської імперії. В обох країнах патріотизм майже буквально використовується як зброя для виправдання націоналістичної/імперіалістичної експансії.

"Захід дозволив цьому статися. путін кілька разів випробовував нашу рішучість не допустити зміни кордонів Європи за допомогою сили — особливо в Криму у 2014 році. Він виявив, що ми не готові, і скористався своїм шансом. Він досі не зазнав поразки й вільно переозброївся", — повідомляє газета.

У випадку з Іраном, особливо під час президентства Барака Обами, світ зіткнувся з ядерним розповсюдженням.

"Президент Джо Байден має дивну звичку підтримувати союзника — Україну, Ізраїль — а потім публічно говорити йому, чого він не повинен робити, наприклад, атакувати Рафах або запускати ракети американського виробництва в росію. "Червоні лінії" зазвичай проводяться для стримування ворогів: Байден використовує їх для стримування друзів. Не дивно, що на Тайвані в пропаганді материкового Китаю є спеціальна фраза, яка говорить про те, що Америка не буде, що б вона не говорила, захищати це місце", — вважає The Telegraph.

Безумовно, ключ до вирішення цих проблем полягає в їх поєднанні. Єдиним засобом проти цього є суворі стримуючі фактори величезної сили й нестерпної економічної вартості.

"Але найголовніше, що має зрозуміти Захід, — це те, що ми дуже швидко опинилися в ситуації, яка веде до війни. Поки ми цього не зрозуміємо, ми не зможемо їй запобігти", — підсумувала газета.