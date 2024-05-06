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ПОЛІТИКА

Макрон привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї"

06 травня 2024, 21:57
Макрон привітав зобов'язання Пекіна
Фото: з вільного доступу
Французький президент уточнив, що влада Китаю зобов'язалася суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє  Le Figaro.

Макрон заявив, що Франція "поважає давні зв'язки між Китаєм і росією".

"З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", – додав він.

Французький президент уточнив, що влада Китаю зобов'язалася суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

У контексті війни в Україні Макрон заявив, що прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм, а Париж має намір скористатися приїздом Сі Цзіньпіна, щоб гарантувати, що Пекін не перейде на явну підтримку російських військових зусиль.

"Я дякую вам за цей момент координації, якого ви хотіли перед візитом Володимира путіна до Китаю, який також дасть нам змогу мати спільний порядок денний і мати можливість визначити бажання або небажання рухатися до цього стійкого миру", - додав Макрон.

Президент Франції запевнив, що у Заходу немає планів щодо зміни режиму в кремлі.

Китай намагається посилити зв'язки з Європою та наростити антиамериканські настрої. Водночас Париж займає все більш войовничу позицію щодо Китаю та його торгівельної політики у порівнянні з Німеччиною Олафа Шольца. 

Китай із самого початку війни в Україні не засудив росію і не ввів проти неї санкцій. Водночас Пекін навпаки, посилив свою співпрацю з москвою і почав продавати кремлю важливі технології та товари подвійного призначення, хоча зброю напряму не постачає.

зброяСі ЦзіньпінМакронвійна в Україніросія загроза

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