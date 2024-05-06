Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія розглядає великі європейські заходи як майданчики для пропаганди і підриву підтримки України

06 травня 2024, 19:36
росія розглядає великі європейські заходи як майданчики для пропаганди і підриву підтримки України
Фото: З вільних джерел
Як нещодавно повідомили в ГУР, росія упродовж 2023 року витратила 500 мільйонів доларів на створення пропаганди.

росія збирається скористатися масштабними заходами у країнах ЄС, такими як Євробачення та Олімпійські ігри, щоб послабити Європу, посіяти недовіру та загальмувати підтримку України.

Про це повідомляє Yle.

Як зазначають джерела видання, у травні росія прагне використати як майданчик для пропаганди Євробачення та Чемпіонат світу з хокею.

Далі схожі наративи росіяни будуть використовувати на Чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині та Олімпійських іграх у Франції.

Аналітики стверджують, що подібну кампанію раніше зафіксували у латвійському сегменті соцмереж - коли група хокеїстів із Латвії взяла участь у турнірі, який організував російський диктатор владімір путін у Казані. Після цього національна федерація хокею запровадила низку заборон, а в X (Twitter) раптово з'явилися тисячі ботів, які виступали на захист хокеїстів та вимагали "відокремити спорт від політики".

Як нещодавно повідомили в ГУР, росія упродовж 2023 року витратила 500 мільйонів доларів на створення пропаганди.

За даними ГУР, мова про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як "автономні". Однак насправді на замовлення кремля вони виробляють так званий "патріотичний контент" для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри.

Виділені росією кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою: формування лояльної до режиму путіна громадської думки, виправдання агресії рф проти України та впливу на свідомість військовослужбовців рф шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

У ГУР вважають, що збільшення витрат на приховану пропаганду може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище у росії.

Раніше повідомлялось, що Європа готується до можливого російського впливу на вибори.

Олімпійські ігриЄвробаченняпропаганда рфросія загроза

Останні матеріали

Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється