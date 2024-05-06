росія розглядає великі європейські заходи як майданчики для пропаганди і підриву підтримки України

Як нещодавно повідомили в ГУР, росія упродовж 2023 року витратила 500 мільйонів доларів на створення пропаганди.

росія збирається скористатися масштабними заходами у країнах ЄС, такими як Євробачення та Олімпійські ігри, щоб послабити Європу, посіяти недовіру та загальмувати підтримку України.

Про це повідомляє Yle.

Як зазначають джерела видання, у травні росія прагне використати як майданчик для пропаганди Євробачення та Чемпіонат світу з хокею.

Далі схожі наративи росіяни будуть використовувати на Чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині та Олімпійських іграх у Франції.

Аналітики стверджують, що подібну кампанію раніше зафіксували у латвійському сегменті соцмереж - коли група хокеїстів із Латвії взяла участь у турнірі, який організував російський диктатор владімір путін у Казані. Після цього національна федерація хокею запровадила низку заборон, а в X (Twitter) раптово з'явилися тисячі ботів, які виступали на захист хокеїстів та вимагали "відокремити спорт від політики".

Як нещодавно повідомили в ГУР, росія упродовж 2023 року витратила 500 мільйонів доларів на створення пропаганди.

За даними ГУР, мова про формально не пов’язані з державою-агресором структури, які позиціонують себе як "автономні". Однак насправді на замовлення кремля вони виробляють так званий "патріотичний контент" для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри.

Виділені росією кошти вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою: формування лояльної до режиму путіна громадської думки, виправдання агресії рф проти України та впливу на свідомість військовослужбовців рф шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

У ГУР вважають, що збільшення витрат на приховану пропаганду може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище у росії.

Раніше повідомлялось, що Європа готується до можливого російського впливу на вибори.