Французькі Альпи прийматимуть XXVI Олімпійські ігри у 2030 році.

Таке рішення прийняли члени Міжнародного олімпійського комітету під час 142-ї сесії організації в Парижі.

Про це повідомив Офіційний сайт МОК.

Президент МОК Томас Бах заявив, що делегація, яка представила заявку Французьких Альп, підтвердила свою повну прихильність до Олімпійських і Паралімпійських зимових ігор 2030 року.

Як зазначено у повідомленні, Франція щоразу піднімає планку досконалості під час організації спортивних заходів і тому потрібно підтримувати їхню модель майбутнього: інноваційну, амбітну, з урахуванням екологічних питань та доступну для всіх.

У МОК додали, що Франція організує проведення зимових Олімпійських ігор з тією ж креативністю та витонченістю, які вже зараз спостерігаються в Парижі.

Це будуть четверті зимові Олімпійські ігри, які прийматиме Франція. 1924 року "біла" Олімпіада відбулась у Шамоні, 1968-го – у Греноблі, а 1992-го – в Альбервілі.

Цього року літні Олімпійські ігри також проходитимуть у Франції. Нещодавно Папа Римський закликав до перемир'я під час Олімпіади.