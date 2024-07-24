Зимові Олімпійські ігри-2030 відбудуться у Франції
Таке рішення прийняли члени Міжнародного олімпійського комітету під час 142-ї сесії організації в Парижі.
Про це повідомив Офіційний сайт МОК.
Президент МОК Томас Бах заявив, що делегація, яка представила заявку Французьких Альп, підтвердила свою повну прихильність до Олімпійських і Паралімпійських зимових ігор 2030 року.
Як зазначено у повідомленні, Франція щоразу піднімає планку досконалості під час організації спортивних заходів і тому потрібно підтримувати їхню модель майбутнього: інноваційну, амбітну, з урахуванням екологічних питань та доступну для всіх.
У МОК додали, що Франція організує проведення зимових Олімпійських ігор з тією ж креативністю та витонченістю, які вже зараз спостерігаються в Парижі.
Це будуть четверті зимові Олімпійські ігри, які прийматиме Франція. 1924 року "біла" Олімпіада відбулась у Шамоні, 1968-го – у Греноблі, а 1992-го – в Альбервілі.
Цього року літні Олімпійські ігри також проходитимуть у Франції. Нещодавно Папа Римський закликав до перемир'я під час Олімпіади.