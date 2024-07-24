Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зимові Олімпійські ігри-2030 відбудуться у Франції

24 липня 2024, 15:27
Зимові Олімпійські ігри-2030 відбудуться у Франції
Фото: З вільних джерел
Французькі Альпи прийматимуть XXVI Олімпійські ігри у 2030 році.

Таке рішення прийняли члени Міжнародного олімпійського комітету під час 142-ї сесії організації в Парижі. 

Про це повідомив Офіційний сайт МОК.

Президент МОК Томас Бах заявив, що делегація, яка представила заявку Французьких Альп, підтвердила свою повну прихильність до Олімпійських і Паралімпійських зимових ігор 2030 року. 

Як зазначено у повідомленні, Франція щоразу піднімає планку досконалості під час організації спортивних заходів і тому потрібно підтримувати їхню модель майбутнього: інноваційну, амбітну, з урахуванням екологічних питань та доступну для всіх.

У МОК додали, що Франція організує проведення зимових Олімпійських ігор з тією ж креативністю та витонченістю, які вже зараз спостерігаються в Парижі.

Це будуть четверті зимові Олімпійські ігри, які прийматиме Франція. 1924 року "біла" Олімпіада відбулась у Шамоні, 1968-го – у Греноблі, а 1992-го – в Альбервілі.

Цього року літні Олімпійські ігри також проходитимуть у Франції. Нещодавно Папа Римський закликав до перемир'я під час Олімпіади.

 

Олімпійські ігризимаФранція

Останні матеріали

CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється