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Папа Римський закликав до перемир'я під час Олімпіади

22 липня 2024, 14:11
Папа Римський закликав до перемир'я під час Олімпіади
Фото: telegraf.com.ua
Папа Римський Франциск заявив, що сподіваєтья на те, що під час Олімпійських ігор-2024 буде встановлене перемир’я.

Папа Римський після молитви нагадав вірянам, що цього тижня в Парижі розпочинаються Олімпійські ігри, після яких відбудуться Паралімпійські ігри.

Про це повідомляє портал Vatican News.

"Спорт також має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур", - сказав він.

Понтифік висловив надію, що спортивна подія стане знаком інклюзивного світу, який ми прагнемо побудувати, тоді як спортсмени стануть посланцями миру і гідними прикладами для наслідування з боку молоді.

Папа Римський додав, що Олімпійські ігри мають стати можливістю встановити перемир’я у війнах, виявляючи щире прагнення до миру.

Понтифік також повторив свій заклик молитися за Україну, Палестину, Ізраїль, М’янму та інші країни, які страждають від війни, наголосивши, що війна завжди є поразкою.

Нещодавно НОК розробив рекомендації, як українцям "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді.

 

олімпіадаПапа Римський

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