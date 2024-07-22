Папа Римський закликав до перемир'я під час Олімпіади

Папа Римський Франциск заявив, що сподіваєтья на те, що під час Олімпійських ігор-2024 буде встановлене перемир’я.

Папа Римський після молитви нагадав вірянам, що цього тижня в Парижі розпочинаються Олімпійські ігри, після яких відбудуться Паралімпійські ігри.

Про це повідомляє портал Vatican News.

"Спорт також має велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур", - сказав він.

Понтифік висловив надію, що спортивна подія стане знаком інклюзивного світу, який ми прагнемо побудувати, тоді як спортсмени стануть посланцями миру і гідними прикладами для наслідування з боку молоді.

Папа Римський додав, що Олімпійські ігри мають стати можливістю встановити перемир’я у війнах, виявляючи щире прагнення до миру.

Понтифік також повторив свій заклик молитися за Україну, Палестину, Ізраїль, М’янму та інші країни, які страждають від війни, наголосивши, що війна завжди є поразкою.

Нещодавно НОК розробив рекомендації, як українцям "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді.