Ілон Маск поїхав до Китаю аби обговорити включення у країні автономного режиму водіння на Tesla – Reuters

Прибуток автовиробника різко впав за перші три місяці року до 1,13 млрд дол. порівняно з 2,51 млрд дол. 2023 року. Цього року його акції впали на 43%.

Ілон Маск відвідує Пекін, щоб обговорити можливість включення функції повного самостійного водіння (FSD) Tesla.

Про це пише Reuters.

Маск хоче включити Full Self Driving (FSD) у Китаї та передавати дані, зібрані в країні, за кордон для навчання алгоритмів. FSD доступний у країнах, включаючи США, але не в Китаї.

Ця новина з'явилася після того, як звіт у США пов'язав автономний режим керування Tesla як мінімум із 13 аваріями, у яких є один загиблий.

Китай є другим за величиною ринком Tesla. Інші автовиробники, такі як Xpeng зі штаб-квартирою в Гуанчжоу, намагаються конкурувати з Tesla, впроваджуючи аналогічні функції безпілотного керування автомобілем.

Виробник електромобілів раніше вжив кроки, щоб дати запевнення китайській владі у питанні щодо розгортання FSD у країні, включаючи створення центру обробки даних у Шанхаї для обробки даних про китайських споживачів відповідно до місцевих законів.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що розслідує, чи успішно відкликання вирішує проблеми безпеки, пов'язані із системою допомоги водієві Tesla.

У NHTSA заявили, що, попри вимоги, щоб водії зберігали концентрацію на дорозі і були готові взяти керування на себе будь-якої миті, коли було включено автономне водіння, водії, які потрапили в аварію, "не були достатньо залучені". Аналіз регулятора був проведений до того, як Tesla заявила, що відкликання вирішить проблему.

Програмне забезпечення Tesla має стежити за тим, щоб водії були уважними і ця функція використовувалася тільки у відповідних умовах, наприклад, під час руху по шосе.

Маск обіцяв, що Tesla зможе працювати як автономне "роботаксі", протягом багатьох років. У 2015 році він заявив, що Tesla досягне "повної автономії" до 2018 року. А у 2019 році він заявив, що до наступного року компанія матиме працююче "роботаксі".

Цього місяця генеральний директор Tesla заявив, що представить "роботаксі" компанії в серпні.

Критики звинувачують Маска в тому, що він постійно роздмухує перспективи повного автономного водіння, щоб підтримати ціну акцій компанії, яка впала на тлі таких проблем, як падіння попиту на електромобілі в усьому світі та конкуренція з боку дешевших китайських виробників. Маск відкидає звинувачення.